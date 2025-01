Kandidaten GOwerkt maken welkomstcadeau voor nieuwe huurders Oost West Wonen

Nieuwe huurders krijgen vanuit Oost West Wonen altijd een presentje. Dat was altijd een emmer met schoonmaakspullen. Maar met de hulp van kandidaten van GOwerkt kunnen nieuwe huurders nu ook kiezen voor een vogelhuisje en insectenhotel.

Het eerste contact over het nieuwe cadeau werd al in mei 2024 gelegd. "Het idee kwam vanuit de ambassadeurs duurzaamheid bij Oost West Wonen", vertelt accountbeheerder Desirée. "Samen met mijn collega Belinda zijn we met hen om tafel gegaan. Belinda heeft vervolgens een ontwerp gemaakt voor de huisjes en we zijn gaan kijken welke afdelingen binnen GOwerkt welke onderdelen konden maken. We hebben contact opgenomen met Van Groningen Sloopwerken voor het hout en dakpannen. Dat komt uit oude woningen en die gebruiken wij voor de presentjes. De geperforeerde metselstenen komen van Peeman Bouw."

"Bij Oost West Wonen vinden we het belangrijk om nieuwe huurders welkom te heten met een mooi geschenk. Dankzij de samenwerking met GOwerkt is het niet alleen een duurzaam, maar ook een uniek cadeau geworden. Met het insectenhotel en het vogelhuisje helpen we de natuur een handje mee én hopen we van iedere woning een plek te maken waar de huurder zich thuis voelt", vertelt Melissa Groeneveld, verhuurconsulent en ambassadeur duurzaamheid bij Oost West Wonen.

Kandidaten aan de slag

De zagerij van GOwerkt heeft al het hout op maat gemaakt en daarna was het aan onder andere Laetitia (20) en Cees (50) om de huisjes en hotels in elkaar te zetten. Laetitia zit sinds de zomer van 2023 bij GOwerkt en is er via haar school binnengekomen. "Ik werk hier vooral aan horren voor caravans en campers. Maar het is ook zeker heel leuk om mee te werken aan de vogelhuisjes en insectenhotels. Ik leer er heel veel van en ik vind het fijn om technisch bezig te zijn. Daarnaast is het ook nog eens heel gezellig hier", vertelt ze. "Ik had nog nooit een vogelhuisje of insectenhotel gemaakt, maar ik vind het erg leuk om te doen."

Ook Cees werkt mee aan het project. Hij kwam in 2017 binnen bij GOwerkt vanuit de participatiewet. "Ik sta vooral klaar voor anderen om hen op weg te helpen met het werk. Ik zaag veel, maak ook horren en ik doe de eindcontrole van producten die gemaakt zijn. Voor de vogelhuisjes en insectenhotels heb ik uitgezocht wat de beste manier is om ze in elkaar te zetten", laat hij weten. "Het is gelukkig niet al te moeilijk, het is goed kijken en een beetje puzzelen. Ik heb dit soort dingen geleerd van een timmerman en metselaar, dus ik kan het wel. En nu we weten wat de beste manier is om ze in elkaar te zetten, is het allemaal een stuk makkelijker."

Goede reacties

De eerste vogelhuisjes en insectenhotels zijn inmiddels uitgedeeld aan nieuwe huurders. Ook is er al een setje verloot tijdens de huurdersavond, eind 2024. "We begrepen dat er toen al mensen heel enthousiast waren over de insectenhotels en vogelhuisjes. Dat spoort zeker aan om verder te gaan met het project", laat Belinda weten. "We maken ze op aanvraag, dus we hoeven ze niet allemaal in één keer te maken. Maar de schatting is dat er dit jaar 200 vogelhuisjes en 200 insectenhotels gemaakt moeten gaan worden voor nieuwe huurders, dus we hebben werk aan de winkel. Maar dat gaat helemaal goedkomen. Het team is er klaar voor, ze hebben er zin in. Dus kom maar op met die bestellingen!"

GOwerkt

GOwerkt, het ontwikkelbedrijf van Goeree-Overflakkee, helpt mensen in hun ontwikkeling naar werk. En bij het vinden van een geschikte werkplek. Door te werken, leer je wat je leuk vindt en waar je goed in bent. GOwerkt voor jou. GOwerkt ook voor ondernemers. Er zijn mooie kansen voor samenwerking. Nieuwsgierig? Kijk voor meer informatie op www.goeree-overflakkee.nl/GOwerkt.



Door Internetredactie Omroep Archipel