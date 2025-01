Broer en vriend lopen Rotterdam Marathon na tragisch verlies

Een eetstoornis is als een marathon zonder finish

Claudia Grinwis was een gedreven politieagente die vrolijk in het leven stond. Ze was echter niet opgewassen tegen haar persoonlijke problemen en moest er uiteindelijk voor kiezen om de strijd op te geven. Eind 2024 maakte zij een einde aan haar leven. Haar broer en vriend willen nu een verschil maken en geld inzamelen voor het Leontienhuis, een opvangplek voor mensen met een eetstoornis.

“Ze had al jaren last van de eetstoornis Boulimia Nervosa en was daarvoor ook in therapie gegaan,” vertelt haar broer Paul Grinwis. Claudia’s leven kwam tragisch ten einde op zaterdagavond 18 november. Na een gezellige avond met haar vriend Dennis Wagemaker vertrok ze rond 21:00 uur plotseling naar huis. “Ik vertrouwde het niet en heb haar geprobeerd te bellen,” zegt Dennis. Toen hij later die avond bij haar woning aankwam, trof hij haar levenloze lichaam aan.

Familie en vriend willen levens redden

Claudia’s overlijden liet een diepe leegte achter bij haar naasten. Toch willen Paul en Dennis haar herinnering eren door anderen te helpen. Daarom hebben ze zich aangemeld voor de marathon van Rotterdam op 13 april 2025. Met deze actie hopen ze 100.000 euro op te halen voor het Leontienhuis, een stichting van oud-wielrenster Leontien van Moorsel die zich inzet voor mensen met een eetstoornis.

‘Een marathon zonder finish’

Een vriendin van de familie omschreef Claudia’s strijd met haar eetstoornis treffend: "Het was als een marathon zonder finish."

Wie de actie wil steunen kan een donatie doen via 4claudia.life



Door Internetredactie Omroep Archipel