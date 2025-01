Zelfvertrouwen en kracht, een zelfverdedigingscursus voor vrouwen

In een wereld waar verbale en fysieke agressie helaas steeds vaker voorkomt, is het voor vrouwen essentieel om niet alleen te weten hoe ze zichzelf fysiek kunnen verdedigen, maar ook om mentale kracht en zelfvertrouwen te ontwikkelen. De zelfverdedigingscursus die wordt aangeboden door Sportschool Dynamic Motion en Hapkidovereniging Jinmu Kwan Nederland speelt hier op in. In het radioprogramma Op de Hoagte van woensdag 22 januari 2025 vertelde Jeroen Maliepaard meer over deze cursus.

De cursus, die op 6 februari 2025 van start gaat, bestaat uit acht inspirerende lessen gericht op het versterken van je weerbaarheid en het aanleren van praktische zelfverdedigingstechnieken. De lessen zijn speciaal ontworpen voor vrouwen en worden gegeven in een veilige, motiverende omgeving. Het doel is niet om deelnemers te veranderen in vechtmachines, maar om hen te leren zichzelf te verdedigen op een manier die werkt in verschillende situaties.

Jeroen Maliepaard van de Hapkidovereniging legt uit: "Het gaat erom dat je leert hoe je een situatie kunt herkennen voordat het escaleert. Het begint bij je houding en uitstraling. Hoe jij je zelf presenteert, heeft invloed op hoe anderen op je reageren." Het is dus niet alleen belangrijk om technieken te leren, maar ook om te begrijpen hoe je je omgeving kunt beïnvloeden met je lichaamstaal. Een zelfverzekerde houding kan al veel situaties voorkomen, zoals het neerbuigen of wegkijken, wat vaak signalen van kwetsbaarheid afgeeft.

Het belang van de cursus

De cursus biedt vrouwen niet alleen de tools om zichzelf te verdedigen, maar versterkt ook hun zelfvertrouwen. "Weerbaarheid is meer dan alleen fysiek kunnen verdedigen," zegt Jeroen. "Het gaat erom je eigen grenzen te kennen en duidelijk aan te geven. Je leert hoe je je houding kunt aanpassen om sterker en zelfverzekerder over te komen." Deze verandering in houding kan ervoor zorgen dat vrouwen minder vaak het doelwit worden van agressie.

Brede doelgroep

De cursus is toegankelijk voor vrouwen van alle leeftijden en ervaringsniveaus. De jongste deelneemster in eerdere edities was twaalf jaar oud, de oudste rond de zeventig. Dit brede leeftijdsbereik onderstreept dat iedereen kan profiteren van de cursus, ongeacht fysieke kracht of ervaring. De cursus richt zich niet alleen op de fysieke technieken, maar benadrukt ook het belang van mentale kracht en weerbaarheid. Zoals Jeroen het zegt: "Je hoeft geen vechtmachine te worden. We leren je hoe je eenvoudig in veiligheid kunt komen met de juiste houding en enkele simpele technieken." De cursus is dus geschikt voor elke vrouw, ongeacht haar fysieke conditie.

De zelfverdedigingscursus voor vrouwen is meer dan alleen een les in technieken; het is een kans om je zelfvertrouwen te versterken en je veilig te voelen in je eigen omgeving. Deze cursus biedt vrouwen niet alleen de middelen om zichzelf te beschermen, maar ook de kracht om hun eigen grenzen te kennen en te handhaven.

Beluister nu via de bekende podcast diensten zoals Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.



Door Internetredactie Omroep Archipel