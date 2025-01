Nieuw verzoekplatenprogramma met religieuze muziek bij Omroep Archipel

Op zondag- en maandagavond is sinds 2025 het nieuwe verzoekplatenprogramma Stromen van Zegen te horen bij Omroep Archipel. Hoewel de naam nieuw is, zijn de gezichten achter het programma vertrouwd. Het programma is ontstaan uit een samenwerking tussen de teams van de bekende programma’s Muzikale Hartewensen en U zij de Glorie. Beide programma’s waren jarenlang geliefd bij luisteraars op Goeree-Overflakkee en daarbuiten.

De start van Streekomroep Omroep Archipel in 2024 bracht veranderingen met zich mee in de programmering. Dit betekende het afscheid van Muzikale Hartewensen, dat meer dan 30 jaar lang een goed beluisterd programma was bij de lokale omroep. Tegelijkertijd bood het een kans voor vernieuwing: samen met het team van U zij de Glorie, dat al 21 jaar een begrip was bij de lokale omroep, is gewerkt aan een vernieuwd programma. Dit resulteerde in Stromen van Zegen, een combinatie van het beste van beide werelden, met verzoekplaten, meditatie en prachtige geestelijke muziek.

Op maandagavond van 19:00 tot 21:00 uur maken enthousiaste programmamakers een verzoekprogramma vol inspirerende muziek en persoonlijke boodschappen. Op zondagavond van 20:00 tot 22:00 uur is er een non-stop programma met koor- en samenzang. De nieuwe naam, bedacht door luisteraar Joke van den Nieuwendijk, werd onthuld op 6 december 2024. Stromen van Zegen hoopt nog jarenlang een bemoedigende rol te spelen voor haar luisteraars.



Door Internetredactie Omroep Archipel