Leerlingen CSG Prins Maurits winnen virusproject

CGS Prins Maurits heeft meegedaan aan het internationale scholenproject ‘Viruskenner' en heeft zelfs prijzen in de wacht gesleept. Medewerkers van Erasmus MC en Cirion organiseerden in 2024 opnieuw het project ‘Viruskenner' in samenwerking met stichting Technasium. Er deden scholen mee uit Nederland, maar ook uit Italië en Suriname. Doel van het project ‘Viruskenner' is meer bewustzijn creëren over virale ziekten en de manier waarop de overdracht van virussen bestreden kan worden.

De leerlingen van vwo 2 van het Technasium van de CSG Prins Maurits hebben zich tien weken lang verdiept in verschillende soorten virussen en hebben nagedacht over manieren waarop mensen kunnen voorkomen dat ze besmet raken met het virus. De finale van het project was 23 april 2024. De leerlingen presenteerden die dag, in het Engels, hun preventiemethode voor een zelfgekozen doelgroep en de uitwerking van de methode op een poster. Het team van de CSG Prins Maurits won deze wedstrijd.

Er was ook een kennisquiz, waarbij leerlingen Levi Boot van de CSG Prins Maurits de eerste prijs behaalde. Kyra Klepper, ook van CSG Prins Maurits, werd derde.



Door Internetredactie Omroep Archipel