Al meer dan 7.000 meldingen via Fixi

Een klein jaar geleden sloot gemeente Goeree-Overflakkee zich aan bij Fixi. Sindsdien kwamen er al meer dan 7.000 meldingen binnen. Denk aan een kapotte lantaarnpaal, parkeeroverlast, vernieling of een omvergereden verkeersbord.

Zie je iets in de buitenruimte dat niet in orde is? Meld het makkelijk in de Fixi-app. De gemeente gaat er mee aan de slag, lost het op en brengt de melder op de hoogte.

"Iedereen wil een veilige en schone buurt. Daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor. Dan is het belangrijk dat inwoners op een laagdrempelige manier gebreken kunnen melden. En met ons in contact kunnen blijven over de status van de melding. Met Fixi kan dat. Zo houden we de buurt leefbaar en verbeteren we tegelijkertijd onze dienstverlening", aldus burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman.

Je downloadt de Fixi-app gratis in de App Store en Google Play Store. Kijk voor meer informatie op www.goeree-overflakkee.nl/fixi.



Door Internetredactie Omroep Archipel