Motorrijder gewond na ongeval op Groeneweg in Nieuwe-Tonge

Op zondagochtend 5 mei 2024 omstreeks 11:15 uur, heeft er een ongeval plaatsgevonden aan de Groeneweg in Nieuwe-Tonge. Een motorrijder is door nog onbekende oorzaak uit de bocht gevlogen. Verschillende hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter, werden ingezet om hulp te verlenen.

Het slachtoffer van het ongeval is per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. De weg is lange tijd afgesloten geweest.



Door Internetredactie Omroep Archipel