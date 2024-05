Werkzaamheden traject Melissant, belangrijke informatie voor weggebruikers

Op 13 mei 2024 gaan de werkzaamheden van start aan het traject Melissant. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in twee fases, waarbij zowel de Westdijk als de Noorddijk onder handen genomen zullen worden.

Aan de Westdijk vinden de werkzaamheden plaats van maandag 13 mei tot en met vrijdag 7 juni. Let op: van 13 tot 17 mei is er nog geen volledige afsluiting van de Westdijk, maar er zullen wel voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden. Vanaf 21 mei zal de Westdijk volledig gesloten zijn voor doorgaand verkeer. De werkzaamheden aan de Noorddijk zullen plaatsvinden van maandag 10 juni tot en met vrijdag 5 juli.

De werkzaamheden op beide trajecten bestaan uit onderhoud aan de weg. Vanwege de veiligheid wordt de weg in zijn geheel afgesloten voor al het verkeer. De weg blijft echter toegankelijk voor direct aanwonenden en gebruikers van landbouwpercelen. Voor doorgaand verkeer geldt een omleiding.

Om bewoners en omgeving tijdig op de hoogte te houden van de werkzaamheden is er een omgevingsapp beschikbaar. Deze app "Goeree-Flakkee Voorne Putten" is gratis te downloaden in de Appstore en Playstore.



Door Internetredactie Omroep Archipel