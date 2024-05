FLUZI shirts te koop

In 2024 is het 60 jaar geleden dat door de opening van de Haringvlietbrug Goeree-Overflakkee een vaste oeververbinding kreeg met “de overkant” en daarmee ging een eeuwenlange wens in vervulling: “Flakkee uit zijn isolement”, afgekort FLUZI. Dit wordt zaterdag 8 juni 2024 gevierd met een grote braderie met tal van activiteiten en optredens van bands. Haal je retro kleding maar uit de kast! Heb je geen retro kleding? Koop dan bij het Streekmuseum een fraai t-shirts van de FLUZI.

Op het shirt staat met grote witte letters “FLUZI”. Op de achtergrond prijkt de toegang van de Haringvlietbrug, met de karakteristieke tolhuisjes. Interessant genoeg diende de Haringvlietbrug ooit als een tolbrug, als een manier om de kosten van dit particuliere initiatief vanuit Goeree-Overflakkee terug te verdienen. Rechtsonder op het shirt vind je de FLUZI stempel, die in 1964 werd afgestempeld in het postkantoor van Middelharnis.

Een lokaal product

Het creatieve ontwerp is afkomstig van de lokale kunstenaar Vince Trommel, een Bommelaar die ook betrokken was bij andere kunstprojecten voor het Streekmuseum Goeree-Overflakkee. Onlangs heeft hij bijvoorbeeld in opdracht van het Streekmuseum een stripboek gemaakt over de Moord op Stad aan 't Haringvliet.

Wil je dit unieke T-shirt bemachtigen? Het kost slechts 15 euro. Je kan het nu al bestellen via de webshop van het Streekmuseum of in de museumwinkel aan de Kerkstraat in Sommelsdijk. Ook zal het shirt verkrijgbaar zijn in de kraam van het Streekmuseum op 8 juni tijdens het grote FLUZI-feest in het oude centrum van Middelharnis. Wil je meer weten over de FLUZI? Kom dan 27 mei naar de lezing over de FLUZI in het Oude Raadhuis van Ooltgensplaat.

De shirts zijn bedrukt in het atelier van GOED voor GOED. Dus een geheel lokaal product.



Door Internetredactie Omroep Archipel