Lang zelfstandig thuis blijven wonen

Op woensdag 17 april 2024 opende wethouder Bruggeman van Welzijn in de bibliotheek in Middelharnis een expositie van De Goede Nieuwe Tijd. Op panelen worden zorghulpmiddelen tentoongesteld die ouderen helpen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen.

De Goede Nieuwe Tijd besteedt ook veel aandacht aan bewustwording over comfortabel en zelfstandig ouder worden. De volledige tentoonstelling is te zien tijdens de openingstijden van de bibliotheek in Middelharnis. Identieke kopieën van de panelen reizen rond en zullen te zien zijn op verschillende locaties op het eiland. Daar is ook een brochure verkrijgbaar met meer informatie over het huren of aanschaffen van de hulpmiddelen.



Door Internetredactie Omroep Archipel