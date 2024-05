Han Bechtum uit Dirksland, eindelijk erkent als oorlogsslachtoffer

Op zaterdag 4 mei 2024 zal een bijzondere ceremonie plaatsvinden in Dirksland, waarbij de naam van een nieuw oorlogsslachtoffer aan de lijst van herdenkingen zal worden toegevoegd. Han Bechtum, een lokale inwoner die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn leven verloor, wordt op deze dag geëerd voor zijn offer en zijn nalatenschap.

Han Bechtum, geboren en getogen in Dirksland, werd tijdens een razzia in 1943 uit zijn huis weggevoerd en gedwongen om voor de Duitse bezetters te werken. Hij overleed in 1946 aan de gevolgen van een ziekte die hij tijdens zijn gedwongen arbeid had opgelopen. Zijn dood liet een diepe indruk achter op zijn familie, met name op zijn broer, die nooit volledig over het verlies kon praten.

Decennialang bleef Han's verhaal een verborgen deel van de geschiedenis van Dirksland, totdat recentelijk zijn brieven en dagboek werden ontdekt door zijn familie. Deze persoonlijke documenten onthulden de diepte van Han's verlangen naar zijn familie en zijn spijt over zijn keuzes tijdens de oorlog.

Nu, bijna 80 jaar na zijn dood, zal Han Bechtum worden erkend voor zijn offer en zijn herinnering zal worden vastgelegd op de herdenkingspanelen in Dirksland. Zijn naam zal worden toegevoegd aan de lijst van oorlogsslachtoffers, als een eerbetoon aan zijn leven en als een herinnering aan de impact van oorlog op individuen en gemeenschappen.

De onthulling van de panelen zal worden bijgewoond door Han's familieleden. Het zal een moment van reflectie en herdenking zijn, waarbij Han's leven wordt geëerd en zijn nalatenschap wordt gevierd.

De ceremonie op 4 mei zal niet alleen een eerbetoon zijn aan Han Bechtum, maar ook aan alle slachtoffers van oorlog en conflict. Het herinnert ons eraan om de offers van degenen die zijn gevallen nooit te vergeten en om te blijven streven naar vrede en verzoening in onze samenleving.

Verslaggever Danny Rijkels sprak met familielid van Han, Marge Maliepaard over Han's leven tijdens de tweede wereldoorlog en zijn dagboek. Hij sprak ook Dennis Nooteboom van Stichting WO2GO over Han Bechtum en de onthulling van de panelen.

Door Danny Rijkels