RGO Middelharnis heeft zilveren Schoolkantine Schaal 2017 verdiend

In de kantine van de RGO Middelharnis is de meerderheid van het aanbod gezond. Deze aanpak helpt leerlingen betere keuzes te maken. Als beloning voor deze prestatie ontving de RGO deze week de zilveren Schoolkantine Schaal 2017. Als schoolkantine voldoet de RGO aan de Richtlijnen Gezondere Kantines.

Dit wil zeggen dat de kantine voldoet aan een aantal basisregels voor wat betreft het aanbod van eten en drinken. Zo kan er door de leerlingen voor meer dan 77 % gekozen worden uit gezonde producten. Ook in de automaten kan voor meer dan 66% gekozen worden voor de betere artikelen. Een belangrijk basisregel voor de gezonde schoolkantine is verder dat men hier groente en fruit aanbiedt. Tenslotte is de manier waarop gestimuleerd wordt dat leerlingen ook daadwerkelijk de gezondere producten kopen een belangrijk criterium. Een Gezonde Schoolkantine is een continu proces

De volgende stap is dat de school toewerkt naar het krijgen van een themacertificaat van het vignet Gezonde School. Het themacertificaat kan helpen een Gezonde Schoolkantine te verankeren. Sinds vorig jaar mag de RGO zich al 'Gezonde school' noemen. De RGO heeft toen een themacertificaat ontvangen voor het onderdeel 'Sporten en bewegen'. Tweeten

