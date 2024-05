Vrijheid is hard werken

Op Goeree-Overflakkee vond op 4 mei 2024 op 9 plaatsen Dodenherdenking plaats. In Middelharnis werd herdacht bij het monument aan de Hoflaan. Ondanks de regen kwamen veel inwoners hun respect betuigen voor degenen die vielen in de oorlog. Wethouder Berend Jan Bruggeman sprak en zangeres Margreet van Maanen zong passende liederen. Sempre Crescendo begeleidde het geheel.

"Voor de oorlog uitbrak, telde Goeree-Overflakkee 63 Joodse eilandbewoners", sprak de wethouder. "Slechts zes overleefden de oorlog. In alle negen herdenkingen van vanavond besteden we aandacht aan onze Joodse medebewoners. Hele normale mensen: de slager, de juwelier, de oude buurvrouw, het vriendinnetje in de klas. Ze verdwenen."

"Vrijheid is hard werken," ging de wethouder verder. "Ze vraagt ook inzet van ons. Niet vergeten, niet negeren, niet goedpraten wat niet goed is. Het vraagt van ons dat we nu herdenken, samen in vrijheid."



Door Internetredactie Omroep Archipel