Tweede Dodenherdenking in Melissant

Dodenherdenking op 4 mei 2024 vond in Melissant voor de tweede keer plaats. De talrijke aanwezigen trotseerden de regen in de tuin van het woon-zorgcomplex Vollenhoven om in stilte de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog te herdenken.

Voorzitter Klaas Kuipers van de Dorpsraad Melissant, wethouder Jaap Willem Eijkenduijn en inwoner Tea Both hielden toespraken en er werden kransen bij het monument gelegd. Bijzonder aan deze Dodenherdenking in Melissant was dat er ook aandacht was voor de gevallenen in Nederlands-Indië. Zes leerlingen van beide basisscholen in Melissant droegen gedichten voor.



Door Internetredactie Omroep Archipel