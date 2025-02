Rode rozen en een warm gebaar op Wereldkankerdag in Dirksland

Op 4 februari, Wereldkankerdag, is er jaarlijks wereldwijd aandacht voor de impact die kanker heeft op het leven van mensen. De vrijwilligers van Inloophuis De Boei in Ouddorp grepen deze dag aan om een warm gebaar te maken. Op de afdeling Oncologie van het Van Weel Bethesda Ziekenhuis in Dirksland deelden zij rode rozen uit aan patiënten en medewerkers.

Door Linda van der Klooster

“We zijn hier vandaag met de intentie om mensen kennis te laten maken met ons inloophuis,” legt Wim Schoordijk, voorzitter van Inloophuis De Boei, uit. “Wereldkankerdag wordt vaak door organisaties, zoals IPSO centra, gebruikt om mensen te wijzen op de ondersteuning die inloophuizen, bieden.”

Inloophuizen bieden een plek waar mensen met kanker en hun naasten even op adem kunnen komen, tijdens en na de ziekte. “Naast een hart onder de riem met deze rozen, willen we vooral de boodschap meegeven: je bent niet alleen,” vertelt Schoordijk. “Bij ons ben je geen patiënt, maar een gast. Je kunt deelnemen aan leuke activiteiten of je verhaal delen met onze gastvrouwen en -heren. Het woord 'ziekenhuis' speelt bij ons geen rol.”

Impact

Ook afdelingshoofd Rianne de Boed van het Van Weel Bethesda Ziekenhuis benadrukt het belang van deze dag: “Wereldkankerdag vraagt altijd aandacht voor de impact van kanker. Dit jaar ligt de focus vooral op het verder leven na kanker. Stichting De Boei speelt hierin een belangrijke rol op ons eiland.”

Volgens Rianne de Boed is het niet vreemd dat de meeste mensen tijdens hun behandeling nog niet bij het inloophuis aankloppen maar pas later. “Hun agenda zit vol met ziekenhuisbezoeken en hun hoofd zit vol met alles wat op hen afkomt. De verwerking komt vaak pas later.” Wim Schoordijk: “Het inloophuis biedt dan een veilige plek om stil te staan bij wat er is gebeurd en stappen te zetten in het verwerkingsproces.” Rianne De Boed: “Het is prachtig dat de gastvrouwen van De Boei vandaag hier zijn om rozen te geven. Zo hopen we dat patiënten zich gesteund voelen en weten dat er ook na hun behandeling een plek is waar ze terechtkunnen.”

Inloophuis De Boei draait op de inzet van enthousiaste vrijwilligers. Vooral gastvrouwen en -heren zijn hard nodigt. Zij ondersteunen mensen met kanker en hun naasten in een warme, gastvrije omgeving. Ze helpen bij gezellige activiteiten en workshops en staan klaar voor een gesprek in een afgezonderde ruimte als een gast daar behoefte aan heeft. Daarvoor krijgen ze een korte opleiding en ondersteuning van stichting IPSO. Neem contact op met Inloophuis De Boei voor meer informatie.