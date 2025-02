Benieuwd hoe de gemeenteraad werkt? Volg de cursus Politiek Actief

Gemeente Goeree-Overflakkee organiseert dit voorjaar een cursus Politiek Actief, bedoeld voor mensen die erover nadenken politiek actief te worden. Of je nu overweegt om gemeenteraadslid te worden of gewoon meer wilt weten over hoe de politiek werkt, deze cursus biedt een laagdrempelige manier om je hierin te verdiepen.

“Het is bedoeld voor de inwoners van Goeree-Overflakkee die interesse hebben in de politiek en misschien zelfs interesse hebben om in de toekomst raadsleden te worden”, zegt raadsgriffier Bert Brand. “Door deze introductiecursus kunnen zij helder krijgen wat het werk inhoudt, hoe de raad functioneert en hoe de politiek functioneert.”

Voor de gemeente is het een manier om kandidaten te vinden die volgend jaar uiteindelijk misschien aan de gemeenteraadverkiezingen in 2026 mee willen doen. “Het is tegenwoordig niet zo makkelijk voor de fracties om raadsleden te krijgen”, legt Bert Brand uit. “Het werk is best intensief. En als je dan mensen wilt enthousiasmeren voor de politiek, dat is het fijn om ze op deze manier een aanloop te geven.”

Gratis

De gratis cursus bestaat uit 6 woensdagavonden in maart en april. Deelnemers leren over gemeente, gemeenteraad en gemeentefinanciën en leren debatteren en lobbyen. Ook bezoeken ze een gemeenteraadsvergadering en spreken ze met lokale bestuurders. Meerdere gemeenteraadsleden hebben de cursus eerder al gevolgd.

Raadslid Ellen Nijssen net overgestapt naar VKGO, volgde de cursus al in 2017. “Ik herinner me een vrij grote groep”, zegt ze. “Zeer gemêleerd met diverse achtergronden. Mensen die inderdaad politiek actief wilden worden, maar ook mensen die gewoon als inwoner geïnteresseerd waren in de politiek. Dus niet met doel om in de gemeenteraad te zitten.”

Tips

Wat een raadslid doet en hoe het openbaar bestuur er in Nederland uitziet, was al bekend bij Raadslid Erwin Guijt, sinds december in de raad voor de SGP, die de cursus ooit naast zijn opleiding Bestuurskunde deed. “Toch had ik zeker wat aan de praktische tips die ik tijdens de cursus kreeg”, zegt hij. “Hoe je een raadsvraag stelt, dat soort dingen. Het belangrijkste wat ik onthouden heb is dat je in de politiek best de neiging hebt om veel te praten. Terwijl het ook heel belangrijk is om te luisteren, waar het probleem echt over gaat. En daarna pas toe te werken naar die oplossing.”

CDA-Raadslid Tim Jochems deed de cursus toen hij in het bestuur van zijn partij zat. “Ik bedacht dat ik toch wel meer wilde weten, over praktische zaken, zoals hoe moties werken. Toen ik later de raad inging, bleek dat wel handig te zijn.” Tegen mensen die twijfelen om de cursus te gaan volgen, zegt Tim: “Gewoon doen. Zeker als je ambities hebt om in een bestuur te gaan of om wat in de politiek te betekenen. Maar al zou je alleen maar zeggen: ik wil wat meer van de politiek weten, kan het ook wel interessant zijn.”

Meer informatie over de cursus is te vinden op de website van de gemeente.



Door Internetredactie Omroep Archipel