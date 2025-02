Nieuwe single voor Flakkeese rapper Nilla

Rapper Nilla, oftewel Niels van der Groef uit Middelharnis, heeft vrijdag 31 januari 2025 een nieuwe single uitgebracht. Niels werkt regelmatig samen met zijn broer Lars, rapper Dayla, zoals eerder te zien was in een reportage van Omroep Archipel. Dit lied is echter een soloproject.

Niels heeft de tekst van I Know zelf geschreven en alles opgenomen in zijn studio aan huis.

De titel is I Know en het is een Nederlandstalige hiphopsong. "Het gaat over mensen die hun woordje al klaar hebben voordat je zelf überhaupt iets kan zeggen", legt Niels uit. "Dit gebeurt vaak in het dagelijks leven en is erg irritant", voegt hij er lachend aan toe.

Het lied I Know is te vinden via de bekende streamingsdiensten.



Door Internetredactie Omroep Archipel