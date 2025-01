CuraMare biedt unieke opleiding Verzorgende IG aan op de Beroepscampus

CuraMare start vanaf september 2025 met een Verzorgende IG-opleiding op de Beroepscampus in Sommelsdijk. Deze verkorte, tweejarige opleiding is speciaal voor mensen van 21 jaar en ouder, en biedt de kans om dichtbij huis een zorgopleiding te volgen. Het doel: de zorgsector op Goeree-Overflakkee versterken en nieuwe professionals aantrekken.

De opleiding wordt verzorgd in samenwerking met het Hoornbeeck College. Een groot voordeel is dat de theorielessen en praktijktrainingen nu in Sommelsdijk plaatsvinden, waardoor de reistijd naar Rotterdam (waar de studie voorheen vaak werd gevolgd) grotendeels wordt vermeden. Alleen incidenteel gaan studenten nog naar die locatie.

Dit maakt de opleiding toegankelijker voor mensen in de regio’s Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten, Hoeksche Waard, Zeeland en Noord-Brabant die de overstap naar de zorg willen maken of willen doorgroeien in dat vakgebied, maar de afstand naar Rotterdam als drempel ervaren. "Dit is echt een droom die uitkomt," zeggen Nicolette Loep en Germa Don, die als opleidingsfunctionarissen bij CuraMare nauw betrokken zijn bij dit project.

Theorie meteen in de praktijk toepassen

De opleiding biedt een perfecte combinatie van theorie en praktijk. Studenten brengen wekelijks minimaal 21 uur door op de werkvloer in een woonzorglocatie of in de thuiszorg. Daarnaast volgen ze iedere week één dag les op de Beroepscampus. Daar worden colleges in het theorielokaal afgewisseld met het leren van beroepstechnische vaardigheden in het skillslab. Docenten van het Hoornbeeck College verzorgen de theorielessen. En ook experts van CuraMare, zoals artsen, psychologen en fysiotherapeuten staan voor de klas.

"We hebben veel kennis en ervaring in huis. Met de lessen van onze eigen deskundigen willen we zo dicht mogelijk bij de praktijk opleiden. Op die manier kunnen we ook meteen de onderdelen die wij bij CuraMare belangrijk vinden aanleren", aldus Germa Don. "Dit maakt de opleiding direct toepasbaar in de dagelijkse werkzaamheden."

Korte lijnen

Wat de opleiding extra waardevol maakt, is de nauwe samenwerking tussen studenten, begeleiders en opleiding. "Door korte lijntjes krijgen studenten snel feedback, waardoor ze hun voortgang direct kunnen koppelen aan hun werkervaring," zegt Germa Don, opleidingsfunctionaris bij CuraMare. Dit zorgt voor een efficiënter leerproces, waarbij alles wat geleerd wordt direct toepasbaar is in het werk.

Voor iedereen die in de zorg wil werken

Deze opleiding is niet alleen bedoeld voor nieuwkomers in de zorg, maar ook voor huidige zorgmedewerkers, zoals helpenden, die zich verder willen ontwikkelen. Nicolette Loep vertelt: "Daarnaast horen we in gesprekken met geïnteresseerden vaak dat veel mensen met een zorgachtergrond, die tijdelijk iets anders zijn gaan doen, nu de stap terug naar de zorg willen maken. Deze opleiding biedt hen de kans om dat te doen."

Ontdek meer tijdens de informatiebijeenkomst

Op vrijdag 21 februari 2025 organiseert CuraMare een interactieve informatieochtend in Geldershof in Dirksland. Dat doen ze in samenwerking met het Hoornbeeck College. Ze ontvangen je graag vanaf 09:45 uur, zodat ze om 10:00 uur kunnen starten met een uitleg over de opleiding. Aanmelden kan via de werkenbij-website van CuraMare.

Foto: van links naar rechts: Germa Don (opleidingsfunctionaris CuraMare), Annelien Drooger (mentor Hoornbeeck College), Nicolette Loep (opleidingsfunctionaris CuraMare), Naomi de Jong (mentor Hoornbeeck College)



Door Internetredactie Omroep Archipel