Spannende logeerpartij voor knuffels in de bibliotheek

Een spannende nacht voor enkele knuffels van Flakkeese kinderen. De knuffels mochten vrijdag 24 januari 2025 een nachtje logeren in de bibliotheek in het Diekhuus in Middelharnis. De logeerbedjes werden door de kinderen versierd. Het was een speciale activiteit in het kader van de jaarlijkse Nationale Voorleesdagen.

"Dat is bedoeld voor de onderbouw, de kleuters en de peuters", vertelt leesconsulent Jennifer Berenschot-Houtman van de Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. "We hopen juist ouders aan te sporen om meer te gaan voorlezen aan de kinderen. We komen ook op scholen en voorscholen langs met een les, en dan lezen we een stukje voor en doen we bijpassende activiteiten. Zo leggen we het belang van voorlezen uit."

Voorlezen is belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. "Je kan de woordenschat ermee vergroten, je leert kinderen al heel jong hoe je een boek kan lezen, zelfs al met een knisperboekje voor baby's. Baby's letten heel erg op je mimiek en op je emotie die erbij zit. Ook daar leren ze heel veel van. Op een gegeven moment krijgen ze door dat er tekentjes in het boek staan en dat je die kan lezen. Daar hebben ze hun leven lang baat bij."

Rinus

Tijdens de Nationale Voorleesdagen wordt ook het Prentenboek van het Jaar voorgelezen. Dat is dit jaar Rinus, van Ingrid & Dieter Schubert. Vroeger was opa een hele wilde neushoorn. En hij was sterk, reuze sterk. Hij kon wel honderd boomstammen tegelijk optillen. Maar nu is opa oud. Het liefst ligt hij de hele dag wat in de schaduw te dommelen. Vandaag past hij op Rinus. En die wil vooral spelen en ravotten!



Voor de kinderen was het best spannend om hun knuffel in de bibliotheek achter te laten. Maar de knuffels vermaakten zich prima. De volgende ochtend werden ze weer door de kinderen opgehaald. Boordevol verhalen over de avonturen die ze tijdens het logeren hadden beleefd met hun nieuwe vriendjes in de bibliotheek.



