Een feest der herkenning in het radiomuseum in Oude-Tonge

In het voormalige weeshuis uit 1789 in Oude-Tonge is een bijzondere verzameling te vinden. Radiomuseum Het Oude Weeshuis biedt een breed scala aan historische geluidsapparatuur, televisies en elektrotechniek. De collectie roept bij oudere bezoekers herinneringen op aan vroegere tijden, terwijl jongere bezoekers de kans krijgen om te ontdekken hoe snel de technologie zich heeft ontwikkeld.

Het museum is een initiatief van voormalig radio- en tv-winkelier Adrie van Loon. Tot december 2018 runde hij zijn winkel, maar hij had altijd moeite met het weggooien van verouderde of niet meer te repareren apparatuur. Zijn verzameling groeide gestaag, totdat hij besloot de collectie openbaar te maken in een museum.

“De originele Wurlitzer-jukebox speelt nog wel, maar het merendeel van de verzameling werkt niet meer,” vertelt Van Loon.

Van radio's tot videocamera’s

In het museum is een breed scala aan apparatuur te vinden, waaronder radio’s, televisies en bijzondere geluidsinstallaties. Ook videocamera’s ontbreken niet: ze zijn allemaal in een glazen vitrine uitgestald. Cameraman Ron Broekhart realiseerde zich tijdens zijn bezoek hoe snel de technologie zich heeft ontwikkeld, nu hij reportages maakt met een iPhone 16 Pro in 4K-kwaliteit. “Je ziet bij deze verzameling duidelijk het verloop van groot naar klein,” zegt Adrie.

Toen Van Loon de kans kreeg om een verzameling stofzuigers over te nemen, besloot hij deze toe te voegen aan het museum. “Ik vond het best leuk om dit er ook bij te hebben,” vertelt hij.

De toegang tot het museum is gratis en er zijn geen vaste openingstijden. Geïnteresseerden kunnen bellen voor een afspraak, zodat ze een persoonlijke rondleiding krijgen.



Door Internetredactie Omroep Archipel