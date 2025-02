Regio mag door met sterk techniekonderwijs

Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard mogen nog vier jaar door met het landelijke subsidieprogramma Sterk Techniekonderwijs (STO). Op het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs én het middelbaar beroepsonderwijs vinden ook de komende vier jaar activiteiten en investeringen plaats die ervoor gaan zorgen dat meer jongeren kiezen voor een baan in de techniek. Belangrijk onderdeel van STO is ook de samenwerking met het bedrijfsleven.

Sinds 2020 hebben RGO Beroepscampus in Middelharnis en het Actief College in Oud-Beijerland de kar getrokken van dit subsidieprogramma. De subsidie is tot nu gebruikt om de drie technische vmbo-profielen bij beide scholen te versterken. Die profielen zijn 'Bouwen, Wonen & Interieur', 'Produceren Installeren & Energie' en 'Mobiliteit & Transport'. De lokalen van deze profielen zijn voorzien van nieuwe machines en er zijn activiteiten georganiseerd als gastlessen en bedrijfsbezoeken. Sinds de start zijn er vele bedrijven aangesloten bij het programma. Dat zorgt ervoor dat jongeren een beter beeld krijgen van de mogelijkheden in de regio als het gaat om technische banen.

Techniek is overal

Alle technische vmbo-scholen in Nederland hebben vorig jaar de kans gekregen opnieuw in te schrijven op het subsidieprogramma. Op hoofdlijnen is het doel gelijk gebleven: jongeren enthousiasmeren voor een baan in de techniek. Voor de nieuwe STO-periode is de doelgroep wel veranderd. Zo is het de bedoeling dat ook andere vmbo-profielen mee gaan doen.

Adrie Krielaart, directeur RGO Beroepscampus en penvoerder van de subsidie zegt: 'Dat we door mogen met STO is belangrijk, omdat in steeds meer banen techniek een rol speelt. Het is dan ook goed dat in bijvoorbeeld de zorg en de groene sector ook aandacht komt voor techniekonderwijs. Want techniek is overal, zowel in de bouw als aan het bed.' Adrie Krielaart is blij met het brede draagvlak voor het plan. 'Veel scholen en bedrijven werken mee, dat is de kracht van ons plan. Het ministerie van OCW heeft dit als een van de belangrijkste redenen genoemd voor de toekenning.'

Samen met andere scholen en de ondernemers in de regio gaan RGO Beroepscampus en Actief College de komende jaren verder met STO. Als er ondernemers zijn die nog niet aangesloten zijn, dan kunnen zij zich hiervoor aanmelden bij Jan de Berg, RGO Beroepscampus via e-mailadres brgj@rgomiddelharnis.nl of Elise van Eeden, Actief College via e-mailadres e.vaneeden@actiefcollege.nl.



Door Internetredactie Omroep Archipel