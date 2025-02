Eerste boksgala op Goeree-Overflakkee brengt tienduizenden euro's op

In het prieel van De Staver werd op zaterdagavond 1 februari 2025 het allereerste boksgala op Goeree-Overflakkee gehouden. Het evenement werd georganiseerd ter ondersteuning van het goede doel Enver. Met Battle for the Ladies! wil Ladies' Circle, in samenwerking met Focus Health & Fitness, meer aandacht vragen voor huiselijk geweld.

"We willen zoveel mogelijk geld ophalen voor Enver," benadrukken organisatoren Rebecca en Josée.

Acht spannende partijen

De avond was tot in de puntjes verzorgd, met een spreker, professionele juryleden, een dj en VIP-plaatsen. Er werden acht partijen gebokst, waarin tien vrouwen en zes mannen de ring betraden. Zelfs wethouder Berend Jan Bruggeman waagde zich kort in de ring. "Wat een geweldig spektakel is dit," vertelt hij enthousiast.

Strijd in de ring voor Enver

Terwijl enkele leden van Ladies’ Circle aandachtig de partijen volgden, heerste er backstage een gespannen sfeer. Eenmaal in de ring lieten de deelnemers zien waarvoor ze getraind hadden. Winnen of verliezen maakte niet uit—alles was voor het goede doel. "Wat een ervaring is dit," zei deelnemer en Ladies’ Circle-lid Willeke Vroegindeweij na afloop. Ook medeorganisator en personal trainer Achmed Rashid genoot met volle teugen van de avond.

Extra donaties via veiling

Om extra giften te genereren, werd er ook een veiling gehouden. Vanuit de VIP-sectie werd enthousiast geboden op verschillende items. Uiteindelijk bracht de avond maar liefst € 43.000 op.

Met dit bedrag wordt het mogelijk om vrouwen de training Powervrouw te laten volgen bij Enver, een programma dat hen helpt om een nieuwe start te maken na een verleden met huiselijk geweld.



Door Internetredactie Omroep Archipel