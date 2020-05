Tijdelijk verhuisde bewoners weer thuis in Nieuw Rijsenburgh

De bewoners met een psychogeriatrische aandoening die begin april verhuisden naar een locatie van Argos Zorggroep in Vlaardingen zijn weer terug op Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk. Cobi Hogchem, teammanager op Nieuw Rijsenburgh: “Ik ben erg blij dat de bewoners opknappen en terug zijn.”

Er zijn 17 woongroepen in Nieuw Rijsenburgh en hiervan zijn 15 groepen voor mensen met dementie. Deze woningen zijn altijd volledig bewoond. Omdat de locatie in maart 2020 te maken kreeg met een forse corona-uitbraak en het onmogelijk was om mensen met dementie op dezelfde locatie te isoleren, werd een deel van de bewoners die besmet waren met het coronavirus verhuisd. Eén bewoner overleed helaas aan de gevolgen van het virus in de tijdelijke zorglocatie in Vlaardingen, de andere bewoners zijn herstellende en wonen weer in Nieuw Rijsenburgh.

Snel gehandeld

Bewoners van zorgappartementen die besmet raken, kunnen goed geïsoleerd in hun appartement blijven, voor bewoners met dementie is dat heel anders. Op Nieuw Rijsenburgh wonen zij met 7 à 8 personen op een woongroep. Zij wonen samen in een huis, alsware als een gezin. “De kans dat zij elkaar besmetten is, ondanks hygiënemaatregelen aanwezig. En je kunt wel tegen een persoon met dementie zeggen dat hij/zij op de kamer moet blijven vanwege de gezondheid, echter is de kans heel groot dat deze persoon binnen vijf minuten in de huiskamer zit, omdat de boodschap van zojuist vergeten is”, aldus Cobi Hogchem.

De oorlog niet meegemaakt

De verhuizing maakte op de meeste bewoners niet bijzonder veel indruk; zij reageerden vrij nuchter. Een deel van de bekende verzorgenden en geestelijke verzorging ging mee en het contact met de familie bleef mogelijk door videobellen. Cobi Hogchem: “De bewoners zijn van een generatie waar de oorlog en de watersnoodramp hun leven heeft bestempeld. Zoals onlangs een bewoner tegen een medewerker zei: ‘Ach meisje, jullie hebben nog niets meegemaakt…’ Daarnaast biedt het geloof veel bewoners ook troost. Een bewoner verwoordde dat als volgt: ‘Alles ligt in Gods hand; Hij zorgt voor me.’”

Bewoners herstellen

De zorgmedewerkers van Nieuw Rijsenburgh zijn erg blij dat de bewoners weer terug zijn. Zij zetten zich met hart en ziel in om de allerbeste zorg te verlenen. Dat betekent ook de zorg verplaatsen als dat het risico op besmetting verkleint en de kans op herstel vergroot. Cobi Hogchem: “Ik ben er erg dankbaar voor! Er komen bijna geen nieuwe coronabesmettingen bij én bewoners herstellen ook! Neem een bewoner van 107 die hersteld is van corona en alle kranten haalde.”