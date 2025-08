Air Drum en schoonheidsbehandeling voor Visbankplein Herkingen

Het Visbankplein in Herkingen heeft een schoonheidsbehandeling ondergaan. Op woensdag 6 augustus 2025 werd het vernieuwde dorpsplein officieel onthuld.

Door Linda van der Klooster

De kapotte en vervallen betonnen bloembakken, die de afscheiding met de parkeerplekken vormden, zijn vervangen door drie rechthoekige bakken van cortenstaal, gevuld met planten, duingras en bloemen. Een watertappunt en een informatiebord waren al langer aanwezig op het toeristische knooppunt. Ook is er een Air Drum geplaatst, een ronde trommel waarmee fietsers eenvoudig hun banden kunnen oppompen. De robuuste fietspomp is vandalismebestendig en een primeur voor Goeree-Overflakkee. De pomp wordt met de voet bediend, waardoor een elektra-aansluiting overbodig is.

Gunstig

“Hij wordt al goed gebruikt,” vertelt Marja Hogerwerf van de Dorpsraad Herkingen. “Steeds als ik er langskom, zie ik weer mensen hun banden oppompen. Het Visbankplein ligt natuurlijk ook gunstig, op een route waar veel fietsers langskomen, tussen de Grevelingen en de Slikken van Flakkee.”

Marja is in totaal zo’n anderhalf jaar bezig geweest met de kwaliteitsimpuls van het dorpsplein. “Ik wilde natuurlijk zeker weten dat het met het geld goed zou komen voor ik de bestellingen deed. Je gooit geen oude schoenen weg voor je nieuwe hebt. Daarna duurde het nog even voor de Air Drum hier was. Die komt bij een bedrijf uit België vandaan. Daar heb ik nog een paar keer over gebeld en gemaild. Toen hij was afgeleverd, is hij eerst naar de gemeentewerf gebracht om in beton gezet te worden.”

Samenwerking

Marja is tevreden over de samenwerking met de gemeente en het Windfonds Goeree-Overflakkee, die de kwaliteitsimpuls financieel mogelijk hebben gemaakt. Op de plantenbakken staan bordjes met de tekst dat alles mede mogelijk is gemaakt door bijdragen van de gemeente en het Windfonds. “Tea Both, de voorzitter van het Windfonds, was daar blij verrast over, maar ik vind het belangrijk dat mensen weten wat er met het geld is gebeurd.”

Het Visbankplein is nu af, maar Marja heeft al nieuwe plannen, die ze dezelfde middag nog deelde met Tea Both van het Windfonds en contactfunctionaris dorpsgericht werken Anne Marijke Elema van de gemeente Goeree-Overflakkee. “Het nieuwe projectje wordt een insectenhotel. Ook zijn we bezig met projecten voor het Dorp van Morgen.”

