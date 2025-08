Verborgen verhalen van de Ventjagersplaten

In deel 1 voeren we met boswachters van Staatsbosbeheer naar de Ventjagersplaten: twee afgelegen vogeleilanden in het Haringvliet, vlak bij Tiengemeten. We zagen hoe deze kale stukjes land, ogenschijnlijk onherbergzaam, van levensbelang zijn voor kustbroedvogels. In deel 2 duiken we dieper in de verborgen geschiedenis van deze eilanden - van mammoetbotten tot mysterieuze spareribs - en ontdekken we hoe natuur en verleden hier verrassend samenkomen.

Door Ron Broekhart

Kale omstandigheden

Een vogeleiland zoals de Ventjagersplaten kan zichzelf niet volledig onderhouden. Bij volledige begroeiing zijn de omstandigheden voor broedende vogels namelijk niet ideaal. “In het najaar maaien we het eiland, net als de andere eilanden, helemaal kaal,” vertelt boswachter Vera Willemsen. “Kustbroedvogels willen juist die kale omstandigheden om te broeden. Tussen hoge vegetatie gaan ze niet zitten.”

Mammoetbotten

Voor de Deltawerken, toen het water nog zout was, lagen er in het Haringvliet al eilandjes. Die zijn later vergroot door ze op te spuiten met zand uit de Noordzee. Daardoor blijven de eilanden tot op de dag van vandaag intact. “Door dat zand uit de Noordzee heb ik hier ooit een onderkaak van een eland gevonden, zo’n 9.000 jaar oud,” vertelt boswachter Ronald in ’t Veld. “Of fragmenten van mammoetbotten.” Op het vogeleiland liggen ook honderden botten van spareribs — resten die vogels uit de stad hebben meegenomen en hier uitgebraakt.

Op korte afstand, ter hoogte van Den Bommel, ligt een kleiner deel van de Ventjagersplaten. Ook bij dit eiland wordt soms kort aangemeerd voor controle. Het broedseizoen is inmiddels voorbij, en alleen in de lucht zijn nog enkele bijzondere vogels te zien.

