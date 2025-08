Auto uitgebrand tegenover brandweerkazerne

In de vroege ochtend van maandag 4 augustus 2025 is omstreeks 03:30 uur een auto volledig uitgebrand op de parkeerplaats aan de Olympiaweg in Sommelsdijk.

De brand woedde tegenover de brandweerkazerne, waardoor de brandweer snel ter plaatse was. Het vuur werd geblust, maar de auto raakte zwaar beschadigd. Na het blussen heeft de brandweer het incident overgedragen aan de politie. Het gebied rondom het voertuig is door de politie afgezet en verklaard tot plaats delict. Uit politieonderzoek is gebleken dat de auto opzettelijk in brand is gestoken. Een man uit Bergen uit Zoom is opgepakt.

Door Internetredactie Omroep Archipel