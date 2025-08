1.146 inwoners worden uitgenodigd voor Veiligheidsmonitor

Binnenkort ontvangen 1.146 willekeurig geselecteerde inwoners van Goeree-Overflakkee een uitnodiging van het CBS en Ipsos I&O om deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor. Dit landelijke onderzoek richt zich op criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en de rol van gemeente en politie in de wijken.

Door hun mening te delen, kunnen deelnemers bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk genodigden meedoen, zodat de resultaten van het onderzoek betrouwbaar zijn. De uitnodigingen worden vanaf 8 augustus 2025 verstuurd, en het onderzoek kan online worden ingevuld tot en met 12 oktober 2025. De resultaten worden in maart 2026 verwacht.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel