Eiland produceert genoeg zonnestroom voor 56.000 huishoudens

Het aantal zonnepaneelinstallaties op Goeree-Overflakkee is in 2024 opnieuw sterk toegenomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee zet de regio haar snelle overstap naar duurzame energie voort.

Door Evi Vos

In totaal stonden er begin 2024 wel 14.419 installaties op het eiland. Dat zijn er 1.788 meer dan een jaar eerder, dit is een stijging van 14,2 procent. Het aantal nieuwe installaties groeit daarmee sneller dan in voorgaande jaren. Zonne-energie blijft dus populair, ook onder huishoudens en kleinere gebruikers.

Meer vermogen, kleinere installaties

Niet alleen het aantal zonnepanelensystemen nam toe, ook het totaal aan opgesteld vermogen groeide flink. In 2023 stond er op Goeree-Overflakkee 183.160 kWp aan zonnepanelen; een jaar later was dat opgelopen tot 196.788 kWp – een toename van 7,4%. Ook het omvormervermogen, dat bepaalt hoeveel stroom er daadwerkelijk aan het elektriciteitsnet geleverd kan worden, steeg mee: van 179.414 kW (2023) naar 192.884 kW (2024), een stijging van 7,5%.

Opvallend is wel dat het gemiddelde vermogen per installatie iets is afgenomen. In 2023 lag dat nog op 14,5 kWp per systeem, in 2024 daalde dat naar 13,6 kWp. Dat komt doordat er relatief veel kleinere installaties zijn bijgekomen, bijvoorbeeld bij particuliere woningen.

Dubbel zelfvoorzienend eiland

De productiecapaciteit van alle zonnepanelen op het eiland is inmiddels groot genoeg om naar schatting het jaarlijkse stroomverbruik van 56.000 huishoudens te dekken. In 2023 lag dat aantal nog op 52.000. Ter vergelijking: Goeree-Overflakkee telt zelf iets meer dan 22.000 huishoudens. Dat betekent dat de regio in theorie meer dan twee keer in haar eigen elektriciteitsbehoefte kan voorzien met zonne-energie alleen.

Gemiddeld beschikt een woning op het eiland in 2024 over 2,04 kWp aan zonnepanelen. Dat is vergelijkbaar met zo’n vijf tot zes panelen per huishouden, dit is voldoende om een flink deel van het eigen stroomverbruik te dekken.

Panelen en omvormers in balans

Opvallend is ook dat het omvormervermogen vrijwel gelijk oploopt met het paneelvermogen: in beide jaren ligt die verhouding rond de 98%. Dat noemen experts een lichte onderdimensionering. Dit is een bewuste keuze. Zonnepanelen halen zelden hun maximale piekvermogen, daarom is een iets kleinere omvormer vaak efficiënter en goedkoper, zonder dat dit ten koste gaat van de opbrengst.

