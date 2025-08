Download de nieuwe app en maak kans op een tegoedbon

Heeft u de nieuwe app van Omroep Archipel al geïnstalleerd op uw mobiele telefoon? De app is beschikbaar voor zowel iOS als Android. Met de app blijft u niet alleen op de hoogte van het laatste lokale nieuws, maar maakt u binnenkort ook kans op leuke prijzen.

Onze app biedt een gemakkelijke en snelle manier om altijd op de hoogte te blijven van alles wat er speelt op Goeree-Overflakkee. Van het laatste nieuws tot evenementen en live radio- en tv-uitzendingen: alles is binnen handbereik via uw smartphone of tablet. Bovendien kunt u met de nieuwe app ook radio-uitzendingen terugluisteren en videoreportages terugkijken.

Alle appgebruikers* die pushnotificaties hebben ingeschakeld, maken binnenkort kans op een tegoedbon, te besteden bij een lokale ondernemer op Goeree-Overflakkee. Deze actie is een initiatief van Omroep Archipel en staat los van commerciële samenwerking.

Hoe werkt het?

Het is simpel: download de Omroep Archipel-app via de App Store of Google Play Store en accepteer pushnotificaties. Wanneer de winactie start, ontvangt u een pushnotificatie met instructies. Het is daarom belangrijk dat u pushnotificaties inschakelt. In de instellingen kunt u bepalen welke meldingen u wilt ontvangen.

Wat vragen we ervoor terug?

In principe niets. Als publieke omroep biedt Omroep Archipel u het nieuws gratis aan. Wat we echter wél zouden waarderen, is dat u eventuele problemen met de app meldt bij de redactie (redactie@omroeparchipel.nl). We willen graag dat de gratis app bij iedereen goed werkt. Mocht er iets niet goed functioneren, nu of in de toekomst, dan lossen we dat graag samen met de programmeurs voor u op.

Samengevat: download de Omroep Archipel-app, accepteer pushnotificaties en geef feedback indien nodig!



*Medewerkers van Omroep Archipel zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.

Door Internetredactie Omroep Archipel