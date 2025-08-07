Haken tegen huiselijk geweld

Pedicure Willeke van Brussel heeft de supportgroep Nieuw Leven opgericht voor mensen die te maken hebben met huiselijk geweld. Ze is ervaringsdeskundige. Zelf heeft ze 27 jaar in een gewelddadige relatie gezeten, voor ze besloot de deur achter zich dicht te trekken.

Door Linda van der Klooster

Het landelijk advies- en meldpunt voor huiselijk geweld Veilig Thuis, is in juni 2025 meer dan 25 duizend keer gebeld. Dat is 31 procent hoger dan in dezelfde maand in 2024. De bellers melden stalkende of gewelddadige partners of familieleden en vroegen daarover advies. Het heeft te maken met het groeiende bewustzijn over femicide, het vermoorden van vrouwen omdat ze vrouw zijn. Jaarlijks gaat het om 40 tot 50 moorden. Dat werd vroeger ‘familiedrama’ genoemd.

In het eerste weekend van augustus 2025 hielden de Dolle Mina’s de Femicide March, een protestmars tegen femicide in Rotterdam. Ze willen dat femicide in de wet wordt vastgelegd als gendergerateerd geweld, dat psychisch geweld ook strafbaar wordt gesteld en dat er met spoed extra noodopvang komt. Volgens Dolle Mina is geweld tegen vrouwen geen ‘vrouwenprobleem’, maar een maatschappelijk probleem waar iedereen bij betrokken is, ongeacht geslacht of politieke voorkeur.

“Er is geen hulp. Er is geen begrip”, zegt Willeke van Brussel. “Mensen snappen het niet, ze begrijpen het niet. Waar je ook aanklopt. Het wordt als een gewone scheiding behandeld. Als een gewone relatiebreuk. Maar dat is het niet. Het is een gevecht. Het is zo'n groot gevecht.”

Ook praktisch staan mensen die uit een gewelddadige relatie stappen vaak met lege handen. “Je hebt gewoon niks. Er is geen huis voor jou. Er is geen onderdak. Er is geen geld. Je moet een uitkering of je moet blij zijn als je werk hebt. Meestal is dat er ook niet. En dan sta je dan. Dan heb je helemaal niks.”

Gespreksgroep

Willeke deed een oproep op social media. “Daar zijn tot nu toe vijf vrouwen op afgekomen waar ik dus maandelijks een gespreksgroep mee heb. Dat wordt ontzettend fijn gevonden. Gewoon het delen van je verhaal. Er wordt niks van je verwacht. Gewoon er zijn. Je hoeft maar drie woorden te zeggen en je weet waar het over gaat. Omdat we het allemaal hetzelfde meegemaakt hebben.”

Willeke heeft een opleiding gedaan voor ervaringsdeskundigen. “Daarna voelde ik me stuk steviger in mijn schoenen staan. Van dit durf ik. Dit kan ik.”

Ze is in overleg met de gemeente en stichting Kairos in Dirksland om de hulp uit te breiden. Ze wil een huis opzetten voor vrouwen die uit een gewelddadige thuissituatie willen komen of daar net uit zijn. “Ik wil ze onderdak bieden. Een stukje rust. Tot zichzelf komen."

Uiteindelijk wil Willeke dat er een huis komt voor vrouwen die uit zo'n situatie willen komen, of er net uit zijn. "Ze onderdak bieden, een stukje rust en tot zichzelf komen. En dan op naar een nieuw leven. Daarom heet het ook Nieuw Leven. Zo belangrijk dat je weet dat je het oude leven achter je mag laten en op mag naar een nieuw leven.”

Knuffelbeestjes

Daniëlle Hollander is cliënt in Willekes pedicuresalon en hoorde zo over de plannen voor een supportgroep. Ze besloot het initiatief te steunen. “Ik ben een aantal maanden geleden van de trap gevallen en ik heb mijn rug gebroken”, vertelt ze. “Dus ik kwam thuis te zitten. Toen ben ik gaan haken. Toen vertelde Willeke van het initiatief en besloot ik voor haar te gaan haken.”

Daniëlle en een andere cliënt van de salon haken knuffelbeestjes die ze verkopen. De opbrengst is voor Nieuw Leven. Het handwerkmateriaal koopt ze zelf in, hoewel bijdragen als wol en vulmateriaal van harte welkom zijn.

Willeke is blij met de steun. “Als we niks doen gebeurt er ook niks. En elke euro is er één. Dus dat vind ik echt supertof. “Als ik één vrouw kan helpen, dan is mijn hele doel al bereikt.”

De supportgroep is te bereiken via nieuwleven.go@gmail.com. Haakmateriaal of donaties zijn welkom bij Salon Camellia in Sommelsdijk of bij www.doneeractie.nl.

