Dirkslander is Sterkste Man van Flakkee

Na zevenendertig jaar werd in Middelharnis opnieuw de wedstrijd Sterkste Man van Flakkee georganiseerd. De jongste deelnemer had zich pas net ingeschreven en vierde enkele dagen daarvoor nog zijn twintigste verjaardag. Aanvankelijk twijfelde hij, maar onder druk van zijn vrienden besloot hij toch mee te doen. Na een spannende wedstrijd kwam Mane Leffers uit Dirksland uiteindelijk als winnaar uit de bus op het zonovergoten Diekhuusplein.

Door Ron Broekhart

“Die ronde stenen stelden niks voor”

De deelnemers konden zich bewijzen in vijf onderdelen: vrachtwagentrekken, zandzakken sjouwen, ronde stenen op een vrachtwagen tillen, een deadlift van 180 kilogram en de farmers walk — waarbij ze met twee losse gewichten zo snel mogelijk een parcours moesten afleggen. “Qua gewicht vond ik de stenen wel meevallen, dat ging best makkelijk,” vertelt Leffers. “Bij de deadlift haalde ik het achttien keer. Eén keer minder dan tijdens de training. Toen haalde ik er negentien.” De 126 kilogram zware atleet is ondanks dat tevreden met het resultaat. Zijn uiteindelijke doel? De sterkste man van Nederland worden — en daarna misschien zelfs internationaal doorbreken.

Sterkste vrouw

In 1988 werd de wedstrijd al eens eerder georganiseerd, maar sindsdien was het stil. Liona Bergmann van NPC Worldwide Benelux, een organisatie voor bodybuilders, besloot daar verandering in te brengen. “Er hebben zich negen kandidaten ingeschreven, allemaal beginners. Als het aanslaat, organiseren we het volgend jaar weer,” vertelt Bergmann, die zichzelf twee keer de sterkste vrouw van Nederland mocht noemen. “Ik wilde Middelharnis eigenlijk weer een beetje op de kaart zetten, omdat er op dit gebied weinig gebeurt.”

100 kilo

Mane Leffers ontdekte al op jonge leeftijd dat hij uitzonderlijk sterk was. Op zijn veertiende woog hij al rond de 100 kilogram. Niet lang geleden deed hij voor het eerst mee aan een officiële wedstrijd. Dat viel hem zwaar: hij werd geconfronteerd met een aantal sterke tegenstanders en verloor. Maar hij liet het er niet bij zitten. Mane ging intensief trainen, lette op zijn voeding en kwam een jaar later terug. Dit keer won hij wél — en nu zet hij zijn zegetocht voort op het Diekhuusplein in Middelharnis.

