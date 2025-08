Wandelschoenen in de wagen en lopen voor Jade

Stijn Hoogland rijdt internationaal vrachtwagen, maar 29 augustus 2025 laat hij zijn wagen even staan en trekt hij zijn wandelschoenen aan. Hij heeft aan zijn deelname aan de Omloop een inzamelingsactie voor Stichting Jade gekoppeld.

Door Linda van der Klooster

"Ik zat vlak voor de Roparun bij mijn oma thuis en we zagen de borden voor De Omloop langs de weg staan”, vertelt Stijn. “Mijn opa heeft die vijftien keer gelopen. Ik zei tegen mijn oma dat dat mij ook wel een mooie uitdaging leek. Ze zei: ‘dat dat doe jij niet’, maar dat is niet heel handig om tegen mij te zeggen. Dus toen heb ik me gelijk voor de 80 ingeschreven.”

Roparun

Het is niet Stijns eerste sportieve uitdaging. Hij liep al meerdere keren mee met de Roparun. “Mijn moeder is in 2009 overleden aan borstkanker. Ik was toen 8. Zij heeft ook meegedaan aan de Roparun. Ik loop nu voor hetzelfde team 159 Goeree-Overflakkee Runners. En ja, als je daar dan op de finish komt, dan zijn er emoties. Je denkt toch aan alle mensen die je bent verloren. Je ziet de mensen van de Daniel den Hoed-kliniek staan. En dan weet je gewoon: ja, dit is waarvoor je het doet. Ook al heb je in dat weekend één of meerdere keren wel iets van: waarom ben ik er aan begonnen? Ja, toch doe je het elk jaar weer. Het is een soort virus.”

Voor De Omloop loopt Stijn dit jaar samen met Renee en Puck voor Stichting Jade, opgericht door de 18-jarige Jade Kops. Sinds haar veertiende is zij ongeneeslijk ziek. "Ik volg haar al jaren via Instagram. Ondanks dat je haar niet persoonlijk kent, beleef je haar verhaal van dichtbij. Ze deelt alles: over de behandelingen, haar emoties, haar kracht. Begin dit jaar bracht ze haar boek uit, net voor haar achttiende verjaardag. Alsof je het dagboek van een volwassen vrouw leest. Dat grijpt je aan."

Stichting Jade biedt gezinnen met een ernstig ziek kind een uitwaaimoment aan zee. "Ze hebben nu twee huisjes waar gezinnen uit het Prinses Máxima Centrum gratis kunnen verblijven. Even weg van het ziekenhuis, samen herinneringen maken. Dat vind ik zo’n mooi doel. Daar kan niet genoeg geld naartoe. Daarom hebben we een GoFundMe-pagina opgericht."

Internationaal

Als internationaal chauffeur traint Stijn op bijzondere plekken. "Ik probeer minstens één keer per week de vrachtwagen ergens te parkeren waar een douche in de buurt is en dan lekker mijn schoenen aan te trekken en te gaan lopen. En zo sta ik de ene keer in Zuid-Duitsland, Noord-Duitsland, Frankrijk, overal en nergens. Dus ja, je ziet ook nog eens wat van je omgeving in plaats van een industrieterrein hier en een industrieterrein daar. Dus dat maakt het ook wel leuk.”

De fysieke uitdaging schrikt Stijn niet af. “De gedachte aan mijn opa, die hem 15 keer gelopen heeft, zal me op de been houden, maar ook het idee van al die kinderen die zijn zo ziek, die kunnen dat niet. Wij mogen van geluk spreken dat we wel gezond zijn, dat we gewoon die 80 kilometer kunnen lopen. En ja, dan trekt dat je er doorheen.”

De doneerwebsite van Stijn is te vinden via www.gofundme.com/f/geld-ophalen-voor-stichting-jade

