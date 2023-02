Auto beland in sloot, echtpaar naar ziekenhuis

Een ouder echtpaar is woensdag 8 februari 2023 met hun auto van de weggeraakt. Het ongeval gebeurde omstreeks 08:30 uur op de Boomvliet in Dirksland. Vermoedelijk werd de bestuurder verblind door de laagstaande zon en kwam daardoor naast de weg terecht. Het voertuig gleed met lage snelheid van het talud en belandde op de zijkant in een leegstaande sloot.

Omstanders hielpen de bestuurder uit het voertuig. Hulpverleners namen vervolgens de actie over en haalden met een redplank de bijrijder uit de auto. Beide personen zijn voor onderzoek overgebracht naar het ziekenhuis.