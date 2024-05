Jim en Mick Hameeteman winnaars eerste Grote Prijs vlucht 2024

Op zaterdag 27 april 2024 stond de 3e duivenvlucht van het seizoen 2024 op het programma, tevens de eerste Grote Prijs vlucht van PV de Combinatie uit Middelharnis dit seizoen.

41 Duivencoaches kwamen vrijdagavond 26 april 2024 naar het Melkhuusje in Middelharnis om hun duiven in te korven en mee te dingen naar de overwinning van de vlucht uit Niergnies Seravall, Noord-Frankrijk, een afstand van ca. 190 km. In totaal werden 1057 duiven ingekorfd door de duivencoaches van PV de Combinatie, samen met nog 34.000 andere duiven uit Zuid-Holland, vervoerd met vrachtauto's naar de losplaats.

Op zaterdagmorgen was het bewolkt en regenachtig, en tot 09.30 uur moest worden gewacht voordat het sein tot lossen kon worden gegeven. Om 11.19.34 kwam het eerste bericht uit Ouddorp, waar Jim en Mick Hameeteman hun jaarlingdoffer, NL23-9289937, constateerden. Ze wonnen daarmee de 1e prijs van de vlucht, tevens de 1e van Samenspel Zuid-Hollandse Eilanden en de 1e prijs van geheel afdeling 5 Zuid-Holland, tegen ruim 35.000 duiven.

Met een snelheid van ruim 105 km/u won deze jaarling doffer de Grote Prijs Elsto Schilderwerken. Ondanks een kleine vertraging van anderhalve minuut met een vreemde duif, behaalde deze duif een indrukwekkende prestatie. Zijn ouders hebben ook goed gevlogen, wat de winst bevestigt.

De duiven waren goed voorbereid, met een nieuw hok en verduistering tot 20 april. Dit seizoen zullen we weer veel horen van deze vader-zoon combinatie, niet alleen bij PV de Combinatie, maar ook in heel Nederland.

André van der Linde en Richard van den Bos maakten het podium compleet. Op 18 mei 2024 is de volgende Grote Prijs vlucht.



Door Internetredactie Omroep Archipel