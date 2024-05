CuraMare brengt zorgprofessionals samen voor dementie symposium

Op donderdag 25 april 2024 organiseerde CuraMare een symposium over de zorg voor mensen met dementie. Deze zorg is een dagelijks onderdeel van het werk voor de medewerkers in de thuiszorg en op de woonzorglocaties. In Nieuw Rijsenburgh kwamen ruim 300 medewerkers van deze zorgorganisatie bijeen om geïnspireerd te worden en kennis te delen.

Op het programma stonden workshops en inspiratiesessies met als onderwerpen onder andere ‘Meer vrijheid en regie', ‘Samen grip op dementie' en ‘DemenZIE de mantelzorger'. Daarnaast waren er discussiesessies, er werd een podcast opgenomen en de dag werd afgesloten met een indringende, interactieve theatervoorstelling over het thema dementie.

Wijnand den Hertog - manager zorg en bedrijfsvoering - licht toe: "Vorig jaar hebben we onze visie op ouderenzorg opnieuw vastgesteld. Omdat zorg voor mensen met dementie een belangrijk onderdeel van ons werk is, willen we samen met onze medewerkers vaststellen hoe we goede zorg voor mensen met dementie vormgeven. Onze medewerkers zijn immers deskundigen op het gebied van zorg voor mensen met dementie. Omdat we weten dat het aantal mensen met dementie stijgt, is het belangrijk alvast vooruit te kijken. Wat is er nodig om goede zorg te blijven bieden? Welke ontwikkelingen zien we - denk aan positieve gezondheid en de Sociale Benadering Dementie- en wat betekent dat in ons dagelijks werk? Hoe kunnen we onze medewerkers daarop voorbereiden en wat hebben ze daarvoor nodig? En belangrijker nog, hoe blijven we vanuit compassie zorg verlenen, waarbij we de mens achter de ziekte blijven zien. Zorgen van mens tot mens is immers de kern van wat we doen."



Door Internetredactie Omroep Archipel