Dijkgraaf Jan Bonjer herbenoemd bij waterschap Hollandse Delta





Op donderdag 23 april 2026 is dijkgraaf Jan Bonjer officieel herbenoemd voor een tweede termijn bij waterschap Hollandse Delta. Hij is sinds 2020 dijkgraaf en zijn huidige termijn van zes jaar loopt af op 1 mei 2026.

Hij is blij dat hij nog een termijn bij het waterschap kan blijven. "In mijn werk zie ik dagelijks hoe groot de uitdagingen in het waterbeheer zijn. Klimaatverandering, verstedelijking en de toenemende druk op onze leefomgeving maken onze opgaven steeds complexer. Juist daarom is de bijdrage van het waterschap zo belangrijk voor het veilig en leefbaar houden van de zeven Zuid-Hollandse eilanden. Ik ben trots dat ik hier als dijkgraaf mijn steentje aan kan bijdragen.”

Een dijkgraaf wordt per koninklijk besluit benoemd. In december 2025 heeft het algemeen bestuur van Hollandse Delta Jan Bonjer aanbevolen, na advies van een vertrouwenscommissie. Deze zegt: "Deze herbenoeming draagt bij aan de bestuurlijke stabiliteit en continuïteit en bestendiging van de ingezette externe oriëntatie en samenwerking. Met name door zijn kwaliteiten als boegbeeld in de regio en zijn verbindende bestuursstijl geeft hij rust en vertrouwen.”

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel