'Organisator wordt nooit gevonden': aanpak illegale feesten blijkt lastig





Extra surveilleren en de eigenaar aansporen maatregelen te nemen om het houden van illegale feesten te voorkomen. Dat zijn de voorlopige oplossingen vanuit de gemeente voor het tegengaan van deze illegale evenementen aan de Groeneweg in Den Bommel.

De SGP heeft meerdere schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de verschillende feesten dit jaar bij boerderij Zeldenrust. Op 22 april 2026 zijn deze door de gemeente beantwoord.

Zo vroeg de partij zich af waarom er niet handhavend is opgetreden tijdens het feest. De gemeente antwoordt hierop het volgende: “De politie heeft naar aanleiding van overlastmeldingen opgetreden tegen het gehouden illegale feest. Bij de mate van optreden van de politie is een afweging gemaakt aan de hand van het aantal overlastmeldingen, openbare ordeproblemen en beschikbare politiecapaciteit.”

Wel is de gemeente het met de SGP eens dat er stevig opgetreden moet worden tegen illegale evenementen. Activiteiten die vergunningsplichtig zijn, kunnen worden beoordeeld op veiligheid, verkeer en geluid. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de belangen van omwonenden en bezoekers.

Grens is bereikt

De gemeente geeft aan dat de grens is bereikt, maar dat handhavend optreden tegen dit soort illegale evenementen niet makkelijk is. “Een organisator wordt nooit gevonden en het organiseren van een grootschalig optreden door de politie is niet altijd mogelijk.”

Met de politie zijn al eerder afspraken gemaakt om sneller stevig handhavend te kunnen optreden. “Dit heeft de politie intern vertaald in een handelingskader dat de dienstdoende leidinggevende bij de politie moet volgen bij het aantreffen van een illegaal feest. Dit handelingskader is bij het laatste illegale feest niet gevolgd. Hierop is de politie aangesproken”, legt de gemeente uit.

Herontwikkeling perceel

Inmiddels zijn er wel ontwikkelingen rondom de locatie. De eigenaar heeft een nieuw voorstel ingediend om het perceel te herontwikkelen met behoud van de monumentale boerderij. “Na beoordeling van dit voorstel zullen hierover gesprekken gevoerd moeten worden met onder andere de Provincie Zuid-Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed”, staat in de beantwoording.

Tot het zover is, wordt de locatie extra in de surveillance van boa’s en politie meegenomen. Zo kunnen voorbereidingen voor een illegaal evenement eerder worden opgemerkt. Ook wordt de eigenaar aangespoord meer maatregelen te nemen om het houden van deze feesten te voorkomen.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel