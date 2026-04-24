Afsluiting kruising Korteweegje en Oudelandsedijk bij Dirksland naar 24 april





De afsluiting van de kruising van het Korteweegje en de Oudelandsedijk in Dirksland is verplaatst naar vrijdag 24 april 2026. Deze dag wordt de belijning aangebracht. Eerst stond deze afsluiting nog gepland voor donderdag 23 april 2026.

De kruising is vrijdag van 07:00 tot 14:00 uur afgesloten met een halve rijbaanafzetting. Verkeer op het Korteweegje kan doorgaan, maar moet om en om langs de werkzaamheden rijden. Er kan dus extra verkeersdrukte zijn.

Fietsers kunnen helemaal geen gebruik maken van het fietspad. Hun wordt geadviseerd om te rijden via de Oost Havendijk en het Panksdijkje. "Wij ronden de werkzaamheden op tijd af, zodat het fietspad in de middag bereikbaar is voor Oranjepop", meldt een omgevingsmanager van de verantwoordelijke aannemingsmaatschappij.

Het asfalt op de Oudelandsedijk is inmiddels gefreesd en de deklaag wordt dezelfde week aangebracht. Voor deze werkzaamheden is een extra asfaltdag ingesteld voor de dijk vanaf de kruising tot halverwege de oprit van Comgoed. Dit wordt nu afgerond op woensdag 22 april 2026.

Het industrieterrein en het tankstation blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Door Internetredactie Omroep Archipel