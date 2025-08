Onttrekkingsverbod op Kop van Goeree blijft van kracht

Het jaar 2025 begon met een uitzonderlijk droge periode die zich voortzet, wat negatieve gevolgen heeft voor zowel de landbouw als de natuur op Goeree-Overflakkee. Het waterschap heeft daarom besloten onttrekkingsverboden en -beperkingen in kwetsbare gebieden op het eiland te handhaven. Ondanks recente regenval blijft het onttrekkingsverbod voor het gehele bemalingsgebied Kilhaven, gelegen op de kop van het eiland, van kracht.

Waarom een onttrekkingsverbod?

Onttrekken van water houdt in dat water wordt verwijderd uit oppervlaktewater, zoals rivieren, kanalen of meren, voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld irrigatie of het drenken van vee. Bij droogte kunnen waterstanden te laag worden, wat kan leiden tot verslechtering van de waterkwaliteit, instabiele oevers, verzilting en vissterfte. Het onttrekkingsverbod is bedoeld om deze effecten te voorkomen en het waterpeil te stabiliseren.

Om de droogte verder te bestrijden, heeft het waterschap het waterpeil al verhoogd van winterpeil naar zomerpeil en probeert het zoveel mogelijk slootwater aan te voeren en vast te houden.

Specifieke maatregelen Kilhaven

In het bemalingsgebied Kilhaven, gelegen op de kop van Goeree, geldt sinds eind juni 2025 een onttrekkingsbeperking. Het onttrekkingsverbod is elke dag van kracht van 7:00 uur ’s ochtends tot 21:00 uur ’s avonds. Gedurende deze uren is het verboden om water uit het oppervlaktewater in dit gebied te onttrekken, zowel met vaste sproei-installaties als mobiele installaties zoals zuigwagens, giertonnen en pompen. Het is alleen toegestaan om water buiten het Kilhaven-gebied te onttrekken en met tankwagens naar de percelen te vervoeren.

De reden voor dit dagverbod is dat het onttrekken van water overdag meer water kost dan ’s nachts. Dit komt doordat een deel van het onttrokken water direct verdampt wanneer het overdag wordt gehaald, wat het waterverbruik verhoogt.

Regenval amper effect op waterpeil

Hoewel er de afgelopen tijd regen is gevallen, heeft dit onvoldoende impact gehad op het neerslagtekort. Het waterpeil in het bemalingsgebied is nog niet merkbaar gestegen, waardoor het onttrekkingsverbod in het gebied onverminderd van kracht blijft. Het waterschap blijft de situatie monitoren, inspecteert de dijken en boezemkades regelmatig. Ook probeert het waterschap het zuurstofgehalte in de sloten te verbeteren door de sloten door te spoelen. Helaas is het effect hiervan beperkt, aangezien het spoelwater zelf ook weinig zuurstof bevat.

Oproep aan boeren

Het waterschap vraagt boeren die slootwater willen gebruiken voor beregening om dit minimaal 24 uur van tevoren te melden, dit is verplicht bij onttrekkingen van 20 m³/uur of meer. Melding kan via de website of telefonisch op 088-9743000.

