Jaap Vos uit Middelharnis ontvangt Koninklijke Onderscheiding

De heer Jaap Vos uit Middelharnis werd zaterdag 8 juli 2017 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de Koninklijke Onderscheiding uit in Numansdorp.

Jaap Vos zette zich meer dan 30 jaar belangeloos in voor de Numansdorpse zwemclub ZPC Numansdorp. Hij verzorgt twee keer per week de training en hij zorgt voor alle administratieve zaken zoals inschrijvingen, organisatie, aanvragen wedstrijden, secretariële ondersteuning bij thuiswedstrijden, puntentelling, competitie, enzovoorts.

In zijn hoedanigheid als trainer heeft hij vele jonge talenten opgeleid en mede door zijn stuwende kracht is de relatief kleine zwemclub een gekende speler in district Zuid-Holland. Jaap is een zeer bescheiden persoon die altijd op de achtergrond blijft en het clubbelang, maar ook het belang van de zwemmers, geruisloos dient. Hij wordt dan ook door alle clubleden op handen gedragen.

Door de drukte op zijn werk heeft hij aangegeven na 30 jaar te willen stoppen met zijn vrijwillige werkzaamheden voor de zwemclub.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman bracht in haar toespraak naar voren dat Jaap Vos met zijn persoonlijkheid en inzet een grote sociale bijdrage levert aan de samenleving.