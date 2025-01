Collegeleden bezoeken Zuidwester Hernesseroord Middelharnis

Op dinsdag 14 januari 2025 brachten de collegeleden van de gemeente Goeree-Overflakkee een bedrijfsbezoek aan Zuidwester, locatie Hernesseroord in Middelharnis. Tijdens het bezoek maakten zij kennis met de verschillende woon- en dagbestedingslocaties voor mensen met een verstandelijke beperking en kregen zij inzicht in de plannen voor nieuwbouw en terreinontwikkeling.

In de dagbestedingslocatie Dok16 werden de collegeleden ontvangen door Judith de Bruijn, regiomanager Goeree-Overflakkee van Zuidwester. Daar werden ze bijgepraat over onder andere de nieuwbouw van Zuidwester op Hernesseroord. Dit woonzorgcomplex is speciaal ontworpen voor cliënten met intensieve en complexe zorgvragen. De nieuwbouw biedt een veilige, moderne omgeving waar wonen, dagbesteding en behandeling samenkomen onder één dak. De symbolische eerste paal werd de dag ervoor, op 13 januari, geslagen en de oplevering staat gepland voor begin 2026.

Regiomanager Judith de Bruijn lichtte het belang van dit project toe: “De nieuwbouw stelt ons in staat om onze cliënten met hoog-complexe zorgvragen beter te ondersteunen. Door wonen, dagbesteding en behandeling te combineren, vergroten we hun kwaliteit van leven en toekomstperspectief.”

Toekomstbestendig terrein

Naast de nieuwbouwplannen bespraken Zuidwester en de gemeente ook de verdere ontwikkeling van het terrein Hernesseroord. “Het doel is om het terrein weer aantrekkelijker en toegankelijker te maken voor cliënten, medewerkers en bezoekers”, vertelt De Bruijn. “De bestaande kinderboerderij en speeltuin, de Blije Wei, wordt uitgebreid met een slingerwandelpad dat verschillende belevingsplekken met elkaar verbindt. De belevingsplekken, zoals een muziekplein, beweegplaats en vernieuwde arena, bieden elk een unieke ervaring waar bezoekers iets nieuws kunnen ontdekken. Hernesseroord was altijd een plek van ontmoeten, wandelen en beleven, en dat gevoel willen we toekomstgericht terugbrengen op het hele terrein.”

Stichting Kinderboerderij zamelt fondsen in om deze plannen gefaseerd uit te voeren. In nauwe samenwerking met AM-wonen en de gemeente worden de terreinplannen integraal aangepakt en uitgewerkt.

Rondleiding langs dagbestedingslocaties

Tijdens het werkbezoek kregen de collegeleden een inspirerende inkijk in de verschillende dagbestedingen en het Expertisecentrum, het behandelcentrum van Zuidwester. Zorgmanager Heleen van Dijk gaf een rondleiding langs locaties, zoals de Kas, Kunstwereld en Sfeer & Meer. Er ontstond een open en betrokken gesprek tussen de cliënten, het college en de medewerkers van Zuidwester.

De gemeente kreeg ook een rondleiding door het Expertisecentrum, waar specialistische behandeling wordt geboden. Ze waren aangenaam verrast door het brede scala aan mogelijkheden in de Meerpaal en wat deze betekenen voor de cliënten. Het bezoek werd afgesloten in Dok16, waar het college positief terugkeek op de samenwerking en de toekomstvisie van Zuidwester.



Door Internetredactie Omroep Archipel