Word jij de nieuwe stem van Goeree-Overflakkee bij Omroep Archipel?

Omroep Archipel biedt veel ruimte aan (jong) talent om zich te ontwikkelen. Speciaal voor de jeugd is er op vrijdagavond ruimte om ervaring op te doen op de radiozender van de omroep. Momenteel is er plek bij het jongerenprogramma Jouw Weekendstem om samen met de huidige DJ’s, Sem Hoek en Bruce Bouwman, het radioprogramma vorm te geven. Het duo voorziet de luisteraars elke vrijdagavond van 19:00 tot 21:00 uur van de nieuwste muziek, interessante weetjes en trending onderwerpen.

Sem Hoek en Bruce Bouwman, beiden 15 jaar, begonnen hun radiocarrière bij Omroep Archipel en zijn inmiddels een vast gezicht op de vrijdagavond. "Er is weinig te doen voor jongeren op het eiland," vertelt Sem. "Toen ik bij de omroep kwam, wist ik meteen: er moet een jongerenprogramma komen!" Bruce voegt toe: "Sem nam het initiatief en ik sloot me als een van de eersten aan. Het is geweldig om te zien hoe goed het programma aanslaat bij de luisteraars."

De vrijdagavond bij Omroep Archipel staat volledig in het teken van jongeren op Goeree-Overflakkee. Het is dé kans voor nieuwe DJ’s om hun talenten te ontwikkelen en verbinding te maken met de lokale gemeenschap. "Wat we zo leuk vinden aan radio maken, is dat je een vriend bent voor de luisteraars. Op de radio ben je nooit alleen; er is altijd iemand die meeluistert," vertelt Sem. Bruce vult aan: "Je hebt de vrijheid om je eigen draai eraan te geven en echt interactie te hebben met je publiek."

Sem en Bruce willen hun programma uitbreiden en meer jongeren betrekken bij de show. "We hebben veel ideeën voor de toekomst," zegt Sem. "Bijvoorbeeld live verslag doen van jongerenactiviteiten op het eiland, zoals een discoavond of een open dag op school. Dat lijkt ons een geweldige manier om luisteraars echt mee te nemen in wat er speelt." Bruce benadrukt het belang van interactie met de luisteraars: "We willen dat mensen niet alleen luisteren, maar ook meedoen. We zijn benieuwd naar hun meningen, suggesties en verzoeknummers. Dat maakt de show leuk en persoonlijk."

Ben jij geïnteresseerd in een carrière bij de radio, of wil je gewoon een keer draaien in een radioprogramma? Omroep Archipel verwelkomt nieuwe DJ’s die hun passie voor radio willen delen. Kijk op www.omroeparchipel.nl voor contactgegevens en meld je aan. Volg Jouw Weekendstem op Instagram via @jouwweekendstem voor updates en exclusieve content.



Door Internetredactie Omroep Archipel