Verenigingsgebouw Ons Huis in Herkingen heropend na grote verbouwing

Herkingen wordt Dorp van Morgen

Verenigingsgebouw Ons Huis in Herkingen is vrijdag 17 januari 2025 heropend na een grote verbouwing. Burgemeester Grootenboer-Dubbelman knipte een lintje door en opende daarmee het gebouw op symbolisch wijze. Als dank kreeg ze namens de Herkinezen een warme wintermuts.

“Het is voor mensen belangrijk, dat je elkaar kunt ontmoeten”, sprak de burgemeester. “Dat je een verbinding hebt met elkaar en een gemeenschap kan vormen. En je kan dat het beste doen in een plek waar je samen kan komen, en waar allerlei activiteiten van jong en oud kunnen plaatsvinden. Dus het is een enorm bindmiddel.”

Bruiloften en begrafenissen

In Ons Huis worden feesten, bruiloften en begrafenissen gehouden. Er vinden vergaderingen, sportactiviteiten, schoolgym en hobbyclubs plaats en het is een ontmoetingsplek. Het gebouw heeft nieuwe kunststofkozijnen met triple glas, er is een warmtepomp, er wordt elektrisch gekookt en er komen zonnepanelen. De foyer is vergroot en er is een nieuwe horecakeuken geplaatst.

Bestuurslid Cornelis van Eck is trots. “Ik ben trots op de club die we hebben, die Ons Huis beheert”, zegt hij. “Maar ik ben ook best trots op het hele dorp, dat het eigenlijk best saamhorig is. Ik ben ook trots op de gemeente, die deze verbouwing voor elkaar heeft gekregen. De gemeente is eigenaar van het gebouw. En die steunt ons door dik en dun en die heeft het mogelijk gemaakt dat wij dit konden doen.”

Saamhorigheid

De saamhorigheid en overzichtelijkheid in het kleine dorp met 1250 inwoners, maakt Herkingen de perfecte kandidaat voor het project Het Dorp van Morgen. In het Dorp van Morgen werken inwoners sámen met verenigingen, kerken, de gemeente en organisaties voor welzijn, wonen en zorg. Mensen zorgen er voor én met elkaar, waarbij aandacht is voor zowel de lichamelijke als geestelijke kant. Sinds 2023 wordt er in Achthuizen op deze manier succesvol samengewerkt. Dat wordt nu uitgebreid naar Herkingen.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman: “Het Dorp van Morgen, dat is met name een begrip van dorpen waar het echte omzien naar elkaar is. Waar we echt met elkaar de gemeenschap vormen en voor elkaar zorgen en omzien naar elkaar. En dat is hier in Herkingen op en top. Alle vinkjes kun je zetten voor zo'n dorp waar de gemeenschap heel hecht is. En dat is een mooie kroon op het werk, denk ik, van alle mensen hier samen.”



Door Internetredactie Omroep Archipel