Toename van vandalisme en afvaldumpingen in natuurgebieden

In de afgelopen maanden is er een zorgwekkende toename van vandalisme en afvaldumpingen in de natuurgebieden van Staatsbosbeheer op Goeree-Overflakkee. Toegangsborden worden gestolen, afval gedumpt en recreatieve voorzieningen zijn zelfs in vlammen opgegaan. Door de beperkte budgetten voor het onderhoud van wandelpaden, vogelkijkhutten en andere voorzieningen is er nauwelijks ruimte om de schade te herstellen.

Illegale afvaldumpingen en vernielingen vormen een ernstige bedreiging voor de natuur. Het achtergelaten afval belemmert bovendien recreanten, vooral op het strandje in Herkingen, waar vaak brandafval wordt aangetroffen.



Door Internetredactie Omroep Archipel