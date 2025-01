Oud-inwoner Achthuizen veroordeeld voor misbruik minderjarige

De rechtbank in Rotterdam heeft een oud-inwoner van Achthuizen veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een minderjarige. Ook is hij schuldig bevonden aan het onttrekken van de jongen aan het ouderlijk gezag.

Door Linda van der Klooster

Het seksueel misbruik is begonnen toen het slachtoffer 12 jaar was. De verdachte was op dat moment 48 jaar oud en was begeleider bij een instelling voor hoogbegaafde kinderen. Zo kwamen ze in contact met elkaar. De eerste keer misbruik vond plaats tijdens een vakantie in de Verenigde Staten. De verdachte heeft de jongen tot zijn vijftiende meerdere malen op verschillende manieren misbruikt. De verdachte heeft het minderjarige slachtoffer niet alleen misbruikt, maar ook meerdere malen kinderpornografische foto’s van hem gemaakt en die opgeslagen op zijn telefoon.

Het seksueel misbruik kwam steeds vaker voor en werd heftiger, tot aan de aanhouding van de verdachte in Portugal op 6 februari 2023. De verdachte woonde daar inmiddels en het slachtoffer was hem achterna gereisd. De verdachte meldde diens moeder en de Nederlandse autoriteiten niet waar ze zich bevonden. Dat wordt door de rechter gezien als het onttrekken van een minderjarige aan de ouderlijke macht. De verdachte is hiervoor ook veroordeeld.

Het slachtoffer heeft later verklaard dat het slecht met hem ging en dat hij thuis geen structuur had. Als hij bij de verdachte was, ging het goed. Hij kon daar hij computerspelletjes spelen. Daar stond seks tegenover. De jongen had het gevoel dat hij dingen terug moest doen, omdat hij bang was weer terug naar huis te moeten. Dat maakte dat hij erg afhankelijk was van de verdachte. De jongen beschouwde hem als een vertrouweling, een vriend.

De moeder van de jongen las tijdens de rechtszitting een slachtofferverklaring voor, waarin zij liet weten wat dit allemaal voor de jongen en zijn familie heeft betekend. Zij legde daarbij uit waarom het handelen van de verdachte ook bij haar tot psychische schade heeft geleid, met name nu zij geconfronteerd wordt met verminderde levensvreugde en spontaniteit bij zowel haar zoon als haar andere kinderen.

De veroordeelde heeft een gevangenisstraf van 6 jaar gekregen, met aftrek van voorarrest. Ook heeft hij een contactverbod van vijf jaar en moet hij het slachtoffer en diens moeder een geldbedrag betalen.