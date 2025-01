Ongeval op Oudelandsedijk tussen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge

Op donderdagavond 16 januari 2025 vond er een eenzijdig ongeval plaats op de Oudelandsedijk tussen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge. Een bestuurder kwam daar op de dijk tot stilstand tegen een boom met zijn voertuig.

Ambulancepersoneel heeft zich ontfermd over het slachtoffer. Op het moment van het ongeval hing er een dichte mist in de polder. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht.



Door Internetredactie Omroep Archipel