Zoetwater onder druk: boeren vrezen gevolgen Zuiderdiep-plannen

Boeren op Goeree-Overflakkee maken zich ernstige zorgen over de plannen van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) om het Zuiderdiep, een van de belangrijkste zoetwaterbronnen op het eiland, te verbinden met het brakke water van het Haringvliet. Deze maatregel maakt deel uit van het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Zuiderdieppolder. De agrarische sector vreest dat hierdoor de beschikbaarheid van zoetwater verder onder druk komt te staan.

Het Zuiderdiep fungeert als een buffer tegen verzilting van het grondwater. Sinds de invoering van het Kierbesluit in 2018, waarbij de Haringvlietsluizen bij bepaalde waterstanden op een kier worden gezet, wordt al meer zout water het gebied binnengelaten. De agrariërs merken dat het steeds moeilijker wordt om het water in de sloten zoet te houden, vooral in de zomermaanden wanneer de vraag naar zoetwater het hoogst is.

Het ministerie stelt dat het verbinden van het Zuiderdiep met het Haringvliet nodig is voor de ontwikkeling van brakke natuur, maar voor de boeren op het eiland zou dit betekenen dat verzilting van zowel grond- als oppervlaktewater verder toeneemt. Veel boeren vrezen voor de levensvatbaarheid van hun bedrijven als dit doorgaat.

Landbouworganisatie LTO Noord heeft namens de getroffen agrariërs een brief gestuurd naar het ministerie. Volgens de landbouworganisatie zijn tientallen boerenbedrijven afhankelijk van het Zuiderdiep als zoetwaterbron. De plannen van het ministerie zetten de toekomst van de agrarische sector op Goeree-Overflakkee onder grote druk.



Door Internetredactie Omroep Archipel