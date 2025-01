Vrijheidsfeest GO in Vrijheid viert 80 jaar bevrijding op Goeree-Overflakkee

Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat wordt op vrijdag 9 mei en zaterdag 10 mei 2025 het toneel van een uniek vrijheidsfeest ter ere van 80 jaar vrijheid. Stichting WO2GO organiseert het evenement en belooft een belevenis voor jong en oud. Dennis Nooteboom, voorzitter van WO2GO, was woensdag 15 januari 2024 te gast in "Op de Hoagte" en vertelde over de oorlogsgeschiedenis van het eiland en hoe ze dit jaar 80 jaar bevrijding gaan vieren.

Na eerdere succesvolle edities in Ouddorp, Middelharnis en Sommelsdijk pakt Stichting WO2GO dit jaar groots uit op een nieuwe locatie: het historische Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat. Dit fort, met zijn rijke militaire geschiedenis die teruggaat tot de Eerste Wereldoorlog, biedt een indrukwekkend decor voor dit bijzondere evenement.

Een rijk programma vol historie en plezier

Het programma van 'GO in Vrijheid' is gevuld met activiteiten die zowel educatief als vermakelijk zijn. Bezoekers kunnen genieten van historische flypasts, live muziek uit de jaren '40, living-history-demonstraties en een indrukwekkende verzameling militaire voertuigen. Er is voor iedereen wat te beleven, van kinderen tot grootouders, van lokale bewoners tot bezoekers van buiten het eiland.

Een locatie met een verhaal

Fort Prins Frederik draagt een bijzondere geschiedenis met zich mee. Voor de Tweede Wereldoorlog werd het fort gebruikt als detentieplaats voor staatsgevaarlijke personen, zoals bekende figuren Henk Veldmeijer en Rost van Tonningen. Tijdens de oorlog dienden Duitse militairen het fort als gevangenis en luchtwachtpost. Na de oorlog fungeerde het fort als gevangenis voor NSB'ers uit de regio. Deze gelaagde geschiedenis maakt het fort tot een betekenisvolle locatie voor een evenement als 'GO in Vrijheid'.

De organisatie ziet het opgeknapte fort als een uitgelezen kans om het verhaal van Goeree-Overflakkee tijdens de oorlogsjaren op een levendige en respectvolle manier door te geven aan toekomstige generaties.

Een feest van verbinding

Stichting WO2GO benadrukt dat 'GO in Vrijheid' meer is dan alleen een historisch evenement. Het is een moment van verbinding en reflectie, waarbij het belang van vrijheid centraal staat. De voorbereidingen zijn in volle gang, en het definitieve programma wordt in de komende maanden bekendgemaakt. Één ding is zeker: vrijdag 9 mei en zaterdag 10 mei 2025 worden dagen om niet te vergeten.

Door Internetredactie Omroep Archipel