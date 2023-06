Kun jij enkele dagen zonder water uit de kraan?

Nederlanders worden aangespoord om zich voor te bereiden op mogelijke wateruitval als gevolg van rampen of grote crisissituaties. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond benadrukt het belang van zelfredzaamheid en adviseert burgers om een noodpakket aan te leggen en te weten hoe te handelen in dergelijke noodsituaties.

Nederland staat bekend als een veilig land met goed functionerende voorzieningen. Echter, het land kan geconfronteerd worden met verschillende bedreigingen, waaronder extreme droogte, overstromingen en langdurige stroomstoringen. In dergelijke gevallen kan de overheid niet altijd directe hulp bieden, waardoor het essentieel is dat individuen en gemeenschappen zelf voorbereid zijn.

Het advies van de overheid luidt: "Denk vooruit! Zorg dat je een noodpakket hebt en weet wat je moet doen als er een ramp of grote crisis plaatsvindt." Dit betekent dat burgers essentiële benodigdheden moeten verzamelen, zoals drinkwater, voedsel, medicijnen, batterijen en een draagbare radio. Daarnaast is het belangrijk om te weten waar de nooduitgangen in huis zijn en hoe je contact kunt opnemen met hulpdiensten in geval van nood.

Om burgers te informeren over het belang van zelfredzaamheid en voorbereiding op noodsituaties, verwijst de overheid naar de website van Rijnmond Veilig (www.rijnmondveilig.nl/algemeen/denk-jij-vooruit/). Hier kunnen mensen meer informatie vinden over het samenstellen van een noodpakket en het plannen van acties tijdens crisissituaties.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws