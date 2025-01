Theatergezelschap Het Belangenrijk vertelt verhalen van de Watersnoodramp

Streekmuseum Goeree-Overflakkee organiseert zaterdag 25 januari 2025 twee bijeenkomsten over de Watersnoodramp van 1953. In Herkingen en in Oude-Tonge kan het publiek kijken naar presentaties met nog niet eerder getoond fotomateriaal over de ramp. Ook treedt theatergezelschap Het Belangrijk uit Rotterdam op met de muzikale voorstelling ‘Als de Dijken Breken’, met muziek van componist Michiel Augustijn. De voorstelling is een mix van muziek, tekst en ademhaling, die de spanning van het onderwerp op een golvende, deinende en beukende manier vertaalt.

“Doormiddel van muziek maken wij ook weer voelbaar wat die impact is geweest”, vertelt artistiek leider Justin van Kampen van Het Belangenrijk. “Vaak zie je bij zo'n ramp dat de generatie die dat heeft meegemaakt, jarenlang niet wil voelen of er niet over wil praten. En muziek maakt dat eigenlijk als geen ander medium weer voelbaar."

Kinderogen

De bijeenkomsten maken deel uit van het project ‘De Watersnood door Kinderogen’, dat als doel heeft de verhalen van de ramp te verzamelen en toegankelijk te maken. Het project loopt nog maar heeft al de publieksprijs gewonnen van de Erfgoedparel van het Erfgoedhuis Zuid-Holland.

“Het doel van deze bijeenkomsten is niet alleen het herinneren van de ramp, maar ook juist de mensen activeren om de verhalen te delen en te vertellen”, legt Justin van Kampen uit. “Het Streekmuseum wil zich hard maken om alle verhalen te horen en te inventariseren, omdat die verhalen op het punt staan te verdwijnen. De gemeenschap die het heeft meegemaakt is op hoge leeftijd. En we willen die verhalen blijven doorvertellen.”

Gevoelig

Actrice en zangeres Jasmijn Veerman van Het Belangenrijk is zelf opgegroeid op Goeree-Overflakkee. “Ik ken heel veel mensen via via dan die het wel ook hebben meegemaakt. En ik weet dus hoe gevoelig het ligt, hoe belangrijk het is voor de geschiedenis van Flakkee. En hoe belangrijk het is dat dit niet vergeten wordt”, zegt ze. “Ik hoop dat mensen door het stuk gaan delen met elkaar. En dat er over gesproken wordt. En dat daardoor de geschiedenis nooit vergaat. Dat het nooit wordt vergeten.”

De voorstelling in Herkingen is zaterdagochtend 25 januari om 10:30 uur in Ons Huis. In Oude-Tonge is het dezelfde dag ’s middags om 13:30 uur in de Grutterswei. Meer informatie via de website van het Streekmuseum.



Door Internetredactie Omroep Archipel